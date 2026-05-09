Impacto del Cambio Climático en Saltillo: Alteración de Lluvias y Calor Extremo

Análisis sobre la redistribución de las precipitaciones y el aumento de temperaturas en Coahuila según la experta Juana María Mendoza de la UAAAN.

El estado de Coahuila , y específicamente la ciudad de Saltillo , enfrenta una transformación climática significativa que ha alterado la dinámica natural de sus precipitaciones y temperaturas.

Según los análisis técnicos, se ha observado una tendencia preocupante donde la lluvia ya no se distribuye de manera uniforme a lo largo del año, sino que se concentra en eventos aislados y extremadamente intensos. Este fenómeno provoca que, tras una precipitación abundante, se sucedan periodos prolongados de sequía, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la región frente a la escasez de agua y el aumento desmedido de las temperaturas ambientales.

La inestabilidad en los ciclos hídricos no solo afecta el suministro de agua potable, sino que impacta directamente en la biodiversidad local y en la capacidad de resiliencia de los suelos, generando un entorno más hostil para la flora y fauna nativas. La académica Juana María Mendoza, adscrita a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), ha subrayado la anomalía de los registros pluviales recientes en la zona.

Al analizar los datos de los últimos cinco años, se evidencia una baja considerable en las precipitaciones correspondientes al mes de abril. En el año 2021 se registraron 10.9 milímetros, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 14.2 milímetros.

No obstante, en los años posteriores la tendencia fue a la baja, con 6.9 milímetros en 2023, 7 milímetros en 2024 y 6.1 milímetros en 2025. Esta reducción en el volumen de lluvia durante un mes que históricamente ha sido húmedo pone de manifiesto que el clima natural de la región, caracterizado por lluvias distribuidas en enero, febrero, marzo y abril, está siendo desplazado por patrones mucho más erráticos.

La especialista enfatiza que el problema central no es necesariamente la cantidad total de agua que cae anualmente, sino la distribución temporal de estas lluvias, un escenario que se alinea perfectamente con las predicciones globales sobre el cambio climático y el calentamiento global. Además de la alteración en las lluvias, se ha detectado un incremento térmico alarmante durante la primavera.

Desde aproximadamente el año 2005, los meses de abril y mayo han experimentado temperaturas significativamente más elevadas de lo que era habitual para el clima de Saltillo. Anteriormente, abril se caracterizaba por ser un mes templado, pero en las últimas dos décadas se ha convertido en un periodo de calor intenso y persistente.

Esta combinación de temperaturas extremas y periodos de sequía prolongados crea un ciclo peligroso que exacerba la evaporación del agua y aumenta el riesgo de incendios forestales y estrés hídrico en los cultivos locales. La transición hacia un clima más cálido y seco durante la primavera sugiere que la región está entrando en una nueva fase climática donde los extremos son la norma y no la excepción, alterando los ciclos agrícolas y la salud pública.

Este panorama obliga a las autoridades y a la sociedad civil a replantear urgentemente las estrategias de gestión del agua y de planificación urbana. La concentración de la lluvia en pocos eventos puede provocar inundaciones repentinas debido a que el suelo seco no puede absorber el agua con la rapidez necesaria, mientras que los periodos de sequía posteriores dejan a la población sin reservas suficientes para enfrentar las olas de calor.

El estudio detallado de estos patrones por parte de instituciones académicas como la UAAAN es fundamental para desarrollar medidas de adaptación que permitan mitigar los efectos del calentamiento global en el norte de México. La comprensión de que el clima ya no se comporta como lo hacía hace veinte años es el primer paso para implementar sistemas de riego más eficientes, mejorar la infraestructura pluvial y fomentar políticas de conservación ambiental que protejan el futuro hídrico de Coahuila





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