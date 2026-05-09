Impacto del cambio de uso de suelo en áreas ecológicamente sensibles de la Ciudad de México

La investigación realizada por la investigadora Clemencia Santos Cerquera documenta afectaciones en áreas ecológicamente sensibles de la Ciudad de México causadas por cambios de uso de suelo y expansión urbana. Según la especialista, el deterioro del suelo de conservación está relacionado con la conversión de bosques a zonas habitacionales, expansión agrícola sin manejo sostenible, reducción de humedales y cuerpos de agua, así como la apertura ilegal de caminos y crecimiento urbano no regulado. El análisis indica que estas transformaciones han generado pérdida de biodiversidad, reducción del almacenamiento de carbono e incidencia en la regulación del clima, alteraciones en los flujos hidrológicos superficiales y subterráneos. La investigadora también destacó la necesidad de actualizar el programa de ordenamiento territorial y considerar como prioridad el suelo de conservación y las áreas naturales protegidas.

La investigación realizada por la investigadora Clemencia Santos Cerquera documenta afectaciones en áreas ecológicamente sensibles de la Ciudad de México causadas por cambios de uso de suelo y expansión urbana .

Según la especialista, el deterioro del suelo de conservación está relacionado con la conversión de bosques a zonas habitacionales, expansión agrícola sin manejo sostenible, reducción de humedales y cuerpos de agua, así como la apertura ilegal de caminos y crecimiento urbano no regulado. El análisis indica que estas transformaciones han generado pérdida de biodiversidad, reducción del almacenamiento de carbono e incidencia en la regulación del clima, alteraciones en los flujos hidrológicos superficiales y subterráneos.

La investigadora también destacó la necesidad de actualizar el programa de ordenamiento territorial y considerar como prioridad el suelo de conservación y las áreas naturales protegidas





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