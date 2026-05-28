IMPI desmiente retiro de ajolote en inmediaciones del Estadio Ciudad de México

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aclaró que no ha ordenado retirar la figura del ajolote por presuntas violaciones a derechos comerciales relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ( IMPI ) desmintió rotundamente la noche de este miércoles 27 de mayo la información que circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el supuesto retiro de la mascota del Ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con motivo de la Copa del Mundo 2026.

La dependencia aclaró que no ha ordenado ninguna acción para retirar, restringir o modificar la figura del ajolote, la cual se ha convertido en un símbolo de identidad para la capital mexicana. El IMPI explicó que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa hacia la figura del ajolote o cualquier otra mascota no oficial.

El comunicado oficial del IMPI señala: 'Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca del retiro de la figura del ajolote en las inmediaciones del estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informa que esa información es errónea'. La dependencia subrayó que no se ha emitido ninguna orden de retiro ni se ha solicitado sustituir la figura por la mascota oficial 'Zayú'.

El Gobierno de la Ciudad de México también se pronunció categóricamente en sus redes sociales, calificando la noticia como falsa. En un tuit publicado la noche del miércoles, la cuenta oficial del Gobierno capitalino escribió: 'FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla.

Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad'. El mensaje fue acompañado de una imagen donde se veía la escultura del ajolote, conocida popularmente como 'Ajologol', la cual ha sido un atractivo para turistas y aficionados al fútbol. La controversia surgió luego de que rumores aseguraran que la FIFA había solicitado el retiro por presuntos incumplimientos a los acuerdos comerciales del Mundial.

El IMPI confirmó que la FIFA únicamente tiene registradas tres mascotas oficiales, pero que ello no implica una prohibición para otras figuras representativas. La figura del ajolote ha adquirido un gran significado cultural y popular en la Ciudad de México, especialmente durante los preparativos para el Mundial 2026. Su presencia cerca del Estadio Azteca, uno de los recintos que albergará partidos, ha sido celebrada por locales y visitantes.

La desinformación sobre su retiro generó confusión y malestar entre los ciudadanos, quienes expresaron su apoyo al ajolote en redes sociales. El IMPI y el Gobierno capitalino hicieron un llamado a verificar la información antes de difundirla, destacando la importancia de combatir noticias falsas que pueden afectar la percepción pública. Este incidente refleja la necesidad de una comunicación clara y oficial en torno a los eventos internacionales, donde a menudo circulan rumores sin fundamento.

Las autoridades reiteraron que el ajolote seguirá siendo parte del paisaje urbano durante el Mundial, y que cualquier cambio sería informado oficialmente a través de los canales correspondientes. La aclaración busca tranquilizar a la población y reafirmar el compromiso de las instituciones con la transparencia y la verdad





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