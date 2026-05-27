Implementan Operativo de Seguridad Internacional en Jalisco para Encuentros Mundialistas

Con el apoyo de agencias internacionales como el FBI y policías de diversos países, Jalisco desplegará una fuerza masiva y tecnología robótica avanzada para resguardar los partidos de la Copa del Mundo en el Estadio Guadalajara.

El estado de Jalisco se prepara para uno de los despliegues de seguridad más ambiciosos de su historia reciente con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes, turistas y selecciones nacionales durante la celebración de cuatro partidos del mundial, incluyendo el encuentro entre México y Corea.

Para lograr este propósito, se ha coordinado un contingente masivo compuesto por aproximadamente 18,000 elementos, integrando fuerzas de los tres niveles de gobierno. Este operativo contará con la participación activa de 10,000 policías municipales y estatales, quienes trabajarán en estrecha colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Además, el anillo de seguridad se verá reforzado por la presencia constante de personal especializado de Protección Civil, cuerpos de bomberos y servicios médicos de emergencia, asegurando que cualquier eventualidad sea atendida con rapidez y eficiencia en las inmediaciones del Estadio Guadalajara y en los campamentos base de los equipos. La sofisticación de este despliegue no solo radica en el número de efectivos, sino en la capacitación de élite recibida.

Los agentes de las policías municipales y estatales han sido sometidos a rigurosos cursos de especialización impartidos por expertos internacionales. La colaboración ha sido fundamental, contando con la instrucción de las Policías Nacionales de Colombia, Francia y Argentina, así como la asesoría técnica del FBI. Estas capacitaciones se centraron en áreas críticas como la desactivación de artefactos explosivos, el control avanzado de multitudes, técnicas de tiro táctico e intervenciones de alto impacto.

Específicamente, el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió formación especializada por parte de la Policía Nacional de España, asegurando que el personal esté preparado para neutralizar cualquier amenaza compleja que pudiera surgir durante los eventos masivos. En cuanto a la infraestructura tecnológica, Jalisco implementará herramientas de vanguardia para optimizar la vigilancia y respuesta.

El operativo incluirá el uso de robots humanoides y perros robóticos diseñados específicamente para intervenir en zonas de riesgo y detectar potenciales amenazas de explosivos sin exponer la vida humana. Asimismo, se desplegarán radares de última generación y pistolas anti drones para neutralizar cualquier incursión aérea no autorizada en el perímetro del estadio. La movilidad y el mando se gestionarán a través de 500 unidades, que incluyen patrullas, vehículos blindados y motocicletas, complementadas por cuatro helicópteros de vigilancia.

Un aspecto clave es la implementación de centros de comando móviles capaces de transmitir datos y voz en tiempo real, permitiendo la visualización de cámaras urbanas y la interconexión con plataformas internacionales, lo que facilitará la detección de alertas rojas emitidas por la Interpol. Para complementar la estrategia de prevención, las autoridades han establecido un marco legal inmediato en el sitio.

El comisario en jefe de la policía de Zapopan, Candelario Hernández, confirmó que habrá un Ministerio Público y personal de la fiscalía de Jalisco presentes en el Estadio Guadalajara para procesar cualquier acto de vandalismo o delito de manera expedita. La instalación de un juzgado en las inmediaciones del recinto permitirá que las personas que incurran en conductas impropias sean puestas a disposición judicial sin demoras, enviando un mensaje claro de cero tolerancia.

Este robusto operativo responde también a la necesidad de recuperar la confianza pública tras los episodios de violencia vividos en febrero pasado, relacionados con la detención de líderes del crimen organizado, que anteriormente habían provocado la cancelación de eventos masivos en la región





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