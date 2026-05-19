Importaciones asiáticas a México superan por primera vez las de Estados Unidos en 2026, pone en jaque el T-MEC

Los últimos datos del Inegi revelan que, en los primeros dos meses de 2026, México importó más de Asia que de Estados Unidos, una situación que complica las negociaciones del T-MEC previstas para julio. El crecimiento explosivo de las importaciones de Taiwán, Vietnam y China, junto con la preocupación de Washington por la asimetría comercial, presiona a México a reforzar su posición en la mesa negociadora.

Durante los primeros dos meses de 2026, por primera vez en la historia reciente, las importaciones mexicanas provenientes de Asia superaron a las de Estados Unidos , según datos del Inegi.

En ese período, las importaciones asiáticas alcanzaron 53 mil millones de dólares (mmd), mentre que las provenientes de Estados Unidos cayeron a 38.3 mmd, marcando una diferencia de casi 15 mil millones de dólares en un solo año. Este fenómeno comercial, que se analizará en la próxima revisión del T-MEC en julio, refleja una tendencia preocupante para la relación comercial con Washington, donde la asimetría se ha vuelto políticamente insostenible. La dinámica varía según los países asiáticos.

En el caso de Taiwán, las exportaciones a México se dispararon un 308%, pasando de 3.2 mmd en 2025 a 12.9 mmd en 2026, impulsadas por un efecto de anticipación de semiconductores y componentes electrónicos debido a posibles restricciones arancelarias. Por otro lado, Vietnam registró un crecimiento del 73.5% en sus exportaciones a México, alcanzando 4.9 mmd en 2026, gracias al Tratado CPTPP, que facilita el acceso preferencial de sus productos.

Este aumento sugiere que manufacturas chinas están siendo procesadas en Vietnam para evadir aranceles estadounidenses y las reglas de origen del T-MEC, algo que ya es conocido en el ámbito comercial mexicano pero que ahora cuenta con datos más concretos. El caso de China sigue siendo clave, con 21.1 mmd en enero-febrero de 2026 y un crecimiento sostenido del 7% anual desde 2018.

A pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las importaciones chinas a México siguen aumentando, lo que representa el núcleo del problema en las negociaciones del T-MEC. Washington ve con preocupación que México vende más a Estados Unidos pero compra menos, mientras Brent proveedores asiáticos llenan la brecha. La administración estadounidense, enfocada en la reciprocidad comercial, exigirá a México demostrar valor agregado nacional y evitarse como puerta de entrada de bienes asiáticos.

Si México no presenta una estrategia sólida, el riesgo de una reducción de sus ventajas comerciales en el mercado estadounidense podría desalentar inversiones y frenar el crecimiento económico del país





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