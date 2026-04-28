Importaciones mexicanas de petroleros se disparan 36% en marzo por crisis de precios

El valor de las importaciones mexicanas de productos petroleros aumentó significativamente en marzo, impulsado por el encarecimiento global del petróleo tras los recientes acontecimientos geopolíticos. Los bienes de consumo petrolero lideraron el crecimiento.

El sector energético mexicano experimentó una notable escalada en el valor de sus importaciones de productos petroleros durante el mes de marzo, registrando un incremento del 36% que se tradujo en un total de 4,095 millones de dólares.

Este aumento representa el mayor avance interanual observado desde septiembre de 2022, cuando se había registrado un crecimiento aún más pronunciado del 52.5%. La situación se desarrolló en un contexto global de tensión y volatilidad en los mercados energéticos, exacerbada por los recientes acontecimientos geopolíticos, específicamente el ataque atribuido a Estados Unidos en territorio iraní, que desencadenó una crisis de precios a nivel mundial.

La dependencia de México de las importaciones de productos petroleros, aun siendo un país productor, se hizo particularmente evidente ante este escenario de encarecimiento generalizado. La demanda interna, tanto para el consumo directo como para la industria, impulsó esta tendencia al alza, reflejando la vulnerabilidad de la economía nacional ante fluctuaciones externas en el precio del crudo y sus derivados.

El impacto de esta situación se extendió a diversos sectores, desde el transporte y la logística hasta la manufactura y la producción de energía eléctrica, generando presiones inflacionarias y desafíos para la estabilidad económica. La necesidad de diversificar las fuentes de energía y fortalecer la producción nacional se volvió más apremiante en este contexto.

Dentro del desglose de las importaciones petroleras mexicanas, se observó una dinámica particularmente fuerte en los bienes petroleros destinados al consumo final, los cuales experimentaron un crecimiento exponencial del 140%, alcanzando los 1,345 millones de dólares. Este incremento sugiere un aumento en la demanda de gasolina, diésel y otros combustibles por parte de la población y las empresas, posiblemente influenciado por la recuperación económica post-pandemia y el aumento de la movilidad.

Paralelamente, las importaciones de bienes intermedios petroleros, utilizados como insumos en procesos productivos, también mostraron un crecimiento significativo, aunque más moderado, del 12.4%, llegando a los 2,750 millones de dólares. Este dato indica que la industria mexicana sigue dependiendo de las importaciones de productos petroleros para mantener sus operaciones y satisfacer la demanda interna.

La combinación de estos dos factores – el aumento en el consumo final y la dependencia de insumos importados – contribuyó a la fuerte expansión general de las importaciones petroleras en el mes de marzo. La capacidad de la refinería nacional para cubrir la demanda interna se vio desafiada, lo que obligó a aumentar las compras en el mercado internacional, exacerbando los efectos de la crisis de precios.

La situación plantea interrogantes sobre la estrategia energética a largo plazo del país y la necesidad de invertir en infraestructura y tecnología para reducir la dependencia de las importaciones. El aumento en el valor de las importaciones petroleras estuvo directamente relacionado con el incremento sustancial en los precios internacionales del petróleo. Durante el mes de marzo, el precio promedio del barril de petróleo Brent se disparó un 45.5% de forma intermensual, alcanzando los 103.13 dólares.

Los precios de los productos petroleros en Estados Unidos siguieron una tendencia similar, e incluso en algunos casos superaron este porcentaje de aumento. Por ejemplo, la gasolina regular de la costa del Golfo experimentó un incremento del 45.3%, alcanzando los 2.869 dólares por galón, mientras que el diésel de ultra bajo azufre sufrió un alza aún mayor, del 66.5%, llegando a los 3.832 dólares por galón.

La turbosina, utilizada en la aviación, también experimentó un aumento significativo, del 63.4%, alcanzando los 3.697 dólares por galón. Incluso el propano, base para el gas LP, registró un incremento del 18.4%, situando su precio en 0.727 dólares por galón. Estos aumentos generalizados en los precios de los productos petroleros reflejan la incertidumbre y la volatilidad que caracterizan al mercado energético global, y su impacto se sintió en toda la cadena de suministro, desde los productores hasta los consumidores finales.

La situación exige una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional para mitigar los efectos de la crisis y garantizar el acceso a fuentes de energía asequibles y confiables





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Importaciones Petroleras Precios Del Petróleo México Crisis Energética Brent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Condena mundial por tiroteo en Cena de Corresponsales con Trump presenteSheinbaum, Macron, Starmer, Milei y Netanyahu, entre los líderes en pronunciarse tras los hechos.

Read more »

Definen agenda conjunta, empresarios y sindicatos, para elevar ingresos laborales y potenciar la competitividadLos temas estratégicos abordados por los liderazgos incluyen el análisis del entorno económico.

Read more »

México tiene un déficit comercial de 1,012 millones en primer trimestre de 2026Las exportaciones se dispararon un 27.7% interanual a los 70,727 millones de dólares, mientras las importaciones aumentaron un 24.3% hasta los 64,795 millones de dólares.

Read more »

IA pronostica a los ganadores de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026Los Pumas de la UNAM, Chivas del Guadalajara, Deportivo Toluca y Cruz Azul avanzarían según los pronósticos de la Inteligencia Artificial.

Read more »

América, Pumas, Chivas y Tigres protagonizan una liguilla atípicaLos encuentro esperan brindar grandes emociones para todos los amantes del fútbol

Read more »

Importaciones de bienes de capital en México muestran recuperación en marzoLas importaciones mexicanas de bienes de capital crecieron 7% en marzo, revirtiendo una racha negativa de 14 meses. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, las importaciones totales de estos bienes registraron una caída interanual. Analistas atribuyen la debilidad a la incertidumbre en la inversión y la revisión del T-MEC.

Read more »