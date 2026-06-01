Impresiones editoriales de la Cámara de Diputados: cientos de libros financiados con fondos públicos sin claridad en su autoría ni en el control presupuestario

En la Cámara de Diputados se han impreso más de 3 800 libros en la 66ª Legislatura, muchos con el sello institucional y firmados por diputados, pero la Dirección de Talleres Gráficos niega solicitudes directas. El Consejo Editorial, sin miembros integrados y con un presupuesto opaco, genera dudas sobre la transparencia y el uso del erario.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, año tras año y legislatura tras legislatura, se imprimen cientos de libros bajo el sello y el logotipo de la Cámara de Diputados, pero pocos conocen quién autoriza o revisa esas publicaciones, aunque el gasto proviene del erario público.

Según los datos de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA), durante la 65ª Legislatura se imprimieron 80 850 ejemplares y, en lo que lleva de la 66ª Legislatura, ya se contabilizan 3 807 libros. Sin embargo, la Dirección de Talleres Gráficos ha respondido que ninguna publicación ha sido solicitada directamente por un legislador federal, una afirmación que contrasta con el acervo de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca Virtual de la Cámara, donde aparecen obras firmadas, coordinadas o presentadas por diputados de alto perfil como Ricardo Monreal, Dolores Padierna o Pablo Gómez.

Entre los títulos más destacados están "Apuntes, descripción y perspectivas de una legislatura" de Monreal, las compilaciones de género coordinadas por Padierna y obras colectivas como "La garita de San Lázaro" de Ignacio Mier, así como "El despojo" de Monreal Ávila. Todas ellas llevan impreso el sello editorial de la Cámara, lo que sugiere que, a pesar de la negación oficial, la infraestructura gráfica del Poder Legislativo está siendo utilizada para difundir material político y académico financiado con fondos públicos.

El órgano responsable de autorizar esas publicaciones es el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, cuya composición sigue siendo opaca y que, según fuentes internas, aún no ha integrado a sus miembros ni ha sesionado formalmente. La presidenta del consejo, la diputada Julia Olguín, ha sido señalada por controversias en Zacatecas y acusaciones de corrupción, aunque el propio comité sostiene que el presupuesto asignado -10 millones de pesos- no ha sido utilizado, dejando sin claridad bajo qué partida se están efectuando los gastos de impresión.

La falta de transparencia sobre la estructura y la gestión del consejo alimenta la percepción de una "impresión fantasma" en la que los recursos del Estado se emplean sin rendir cuentas públicas. Este escenario plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas y el uso adecuado del presupuesto legislativo.

La Unidad de Transparencia de la Cámara Baja negó tener registros de libros publicados por legisladores, aunque el catálogo de la Biblioteca Legislativa muestra lo contrario, evidenciando una discrepancia entre la información oficial y la realidad documentada. La ausencia de un registro público de los títulos, autores y costos de impresión dificulta el control ciudadano y genera sospechas de favorecimiento a ciertos actores políticos.

Ante la falta de respuesta de la diputada Olguín y su equipo, el debate sobre la necesidad de un consejo editorial plenamente constituido y de una auditoría exhaustiva de los gastos de impresión se vuelve más urgente, con la finalidad de garantizar que los recursos públicos no se conviertan en instrumentos de propaganda sin control ni transparencia





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