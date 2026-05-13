Improvisación Gubernamental y el Peligroso Recorte al Calendario Escolar en México

Análisis sobre la falta de coordinación entre la presidencia y el gabinete educativo, y el impacto negativo de priorizar eventos deportivos sobre la educación básica.

La gestión gubernamental en el México actual atraviesa una crisis de comunicación y consenso que se ha vuelto evidente en la toma de decisiones estratégicas.

Desde el periodo anterior se ha observado una tendencia hacia la desarticulación, pero en la presente administración esta falta de unidad interna entre los secretarios del gabinete y la oficina de la presidencia ha alcanzado niveles críticos. El problema central radica en la exposición constante de la presidenta a la opinión pública sin contar con la información completa o coordinada, lo que deja al descubierto una preocupante deficiencia en el equipo de asesores y en la estrategia de comunicación oficial.

Este escenario no es un detalle menor, sino un síntoma de un amateurismo que compromete la estabilidad de las políticas públicas. Un ejemplo crudo de esta desorganización ocurrió recientemente con la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, recortando más de un mes de instrucción académica.

Aunque la justificación oficial se centró en la ola de calor y problemas logísticos, la realidad subyacente era la conveniencia de no interferir con un espectáculo deportivo de masas: la Copa del Mundo. Esta decisión, que nació aparentemente como una idea de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para implementar clases en línea durante las fechas mundialistas, se transformó en un conflicto político de Estado.

La contradicción fue total: mientras la presidenta aseguraba que se trataba únicamente de una propuesta de los secretarios estatales, Mario Delgado habló como si la medida fuera un hecho consumado, ajustando ya las fechas oficiales. Esta falta de alineación obligó al gobierno a dar marcha atrás ante el rechazo generalizado de padres de familia y especialistas, revelando una peligrosa costumbre de subordinar el derecho a la educación a intereses políticos coyunturales.

El contexto educativo de México hace que este tipo de improvisaciones sean inadmisibles. El país arrastra un rezago brutal con más de 24 millones de personas mayores de 15 años que presentan carencias educativas y millones de niños y adolescentes en situación similar. Las estadísticas son alarmantes: solo la mitad de los estudiantes comprenden lo que leen y apenas tres de cada diez pueden resolver problemas matemáticos básicos.

En las pruebas PISA, México se mantiene en los últimos lugares de la OCDE, evidenciando retrocesos en ciencias y lectura, sumado al hecho de ser el país que menos invierte por alumno. En este panorama, pretender eliminar casi 40 días de clase efectiva para 23 millones de alumnos no es un ajuste técnico, sino una rendición.

Priorizar la logística de un torneo internacional sobre el aula envía un mensaje devastador: la formación de las nuevas generaciones es negociable frente a eventos de alto impacto mediático. Resulta ingenuo pensar que la solución al calor extremo sea el cierre masivo de escuelas. Una respuesta seria implicaría inversiones en infraestructura, como ventilación, sombreado, acceso a agua potable y horarios flexibles focalizados en las zonas más afectadas.

En lugar de ello, se optó por la salida más sencilla y visible, utilizando el Mundial como un escudo. Además, es cuestionable la supuesta euforia social por el evento, que parece ser más una ilusión de quienes se benefician de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá que un sentimiento generalizado de la población.

La contradicción entre la Presidencia y la Secretaría de Educación no solo generó confusión y especulaciones, sino que exacerbó la incertidumbre para las familias, especialmente para las madres que cargan con el cuidado de los hijos sin un plan de contingencia laboral. Finalmente, este episodio pone de relieve que el tiempo fuera del aula en México se traduce directamente en mayor desigualdad.

Los alumnos más pobres, aquellos que carecen de internet, libros o apoyo extracurricular, son quienes más pierden con cada día de clase cancelado. La educación no admite ajustes reactivos ni improvisaciones basadas en presiones mediáticas. Incluso el formato de la conferencia matutina, la mañanera, parece haber cumplido su ciclo y ahora debilita la imagen institucional en lugar de fortalecerla.

Es imperativo que el gobierno federal profesionalice su coordinación interna y deje de tratar la educación como una variable ajustable, pues el costo social de estos errores recae enteramente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana





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