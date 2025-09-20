Impugnan elección en Tampico; irregularidades y falta de respuesta del PAN

Lizbeth García Aldape impugna la elección para renovar el Consejo Municipal de Tampico, denunciando irregularidades y la falta de respuesta del PAN. El caso podría llegar al INE.

La elección para renovar el Consejo Municipal de Tampico ha sido impugnada debido a una serie de irregularidades detectadas durante el proceso interno. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Partido Acción Nacional ( PAN ) tanto a nivel estatal como nacional, la impugnación podría escalar ante el Instituto Nacional Electoral ( INE ).

La impugnación fue presentada por Lizbeth García Aldape, quien, según los resultados iniciales del proceso interno, obtuvo la menor cantidad de votos, lo que le otorgó la victoria a la planilla encabezada por Beatriz Rodríguez Trabelsi. García Aldape sostiene que existen serias inconsistencias en el desarrollo de la elección, lo que la ha llevado a impugnar ante los órganos internos del partido tanto a nivel estatal como federal. Hasta el momento, no ha recibido respuesta a sus solicitudes y recursos presentados, lo que la ha impulsado a considerar acciones más contundentes para defender su postura. \Las irregularidades denunciadas por García Aldape son diversas y sustanciales. Uno de los puntos clave de la impugnación radica en el lugar donde se llevó a cabo el registro de la planilla ganadora. Según la convocatoria, el registro debía realizarse en Tampico, pero, para sorpresa de los contendientes, este trámite se llevó a cabo en Ciudad Victoria. Además, se cuestiona el cumplimiento de las cuotas partidistas de Beatriz Rodríguez Trabelsi, tanto en su periodo como regidora como durante su desempeño como funcionaria estatal en administraciones previas. García Aldape argumenta que Rodríguez Trabelsi no habría cumplido con el pago total de sus cuotas al PAN durante estos períodos, lo que la inhabilitaría para participar en la elección. Adicionalmente, se ha detectado la presencia de integrantes en la planilla de Beatriz Rodríguez que no cumplen con el tiempo mínimo requerido como militantes del partido, un requisito indispensable para aspirar a cargos directivos. En particular, se señala el caso de Aidé Contreras, quien, según la denuncia, no habría cumplido con el plazo de un año como militante en Tampico para poder formar parte de la directiva.\En vista de la falta de respuesta por parte del PAN, García Aldape ha manifestado su intención de llevar el caso ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Considera que la falta de transparencia y la presunta corrupción dentro del partido son motivos suficientes para acudir a las autoridades electorales. García Aldape subraya la gravedad de las irregularidades, mencionando la presunta corrupción existente en el partido. Esta situación, de continuar sin resolverse internamente, podría resultar en una intervención del INE para esclarecer los hechos y garantizar la validez de la elección. La impugnación representa un desafío para el PAN en Tampico y podría tener consecuencias significativas para la conformación del Consejo Municipal, así como para la imagen del partido en la región. La resolución de este conflicto es crucial para preservar la legitimidad del proceso electoral y la confianza de los militantes en el partido. La decisión final del INE determinará el rumbo del consejo municipal y la legitimidad de los resultados, poniendo a prueba la transparencia y la capacidad del partido para resolver sus conflictos internos





Elecciones Tampico PAN Impugnación INE

