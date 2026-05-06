Impulso a la Nueva Escuela Mexicana: Mario Delgado encabeza el Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, promovió la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana mediante el diálogo, la colaboración y la relación tutora, buscando transformar la práctica docente en todo México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, asumió un rol protagónico al inaugurar el Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje, un evento titulado Aprender en comunidad: diálogo, colaboración y transformación educativa.

Este encuentro, impulsado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), surge como una pieza fundamental para el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), bajo la visión estratégica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo central de esta iniciativa es arraigar el proceso educativo en las realidades concretas de las comunidades, rescatando los contextos y territorios específicos para que la educación no sea un proceso impuesto, sino una construcción colectiva de saberes.

En el marco del salón Iberoamericano, Delgado Carrillo estuvo acompañado por figuras clave como la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y el director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, quienes coincidieron en que el camino hacia una educación de calidad pasa necesariamente por el reconocimiento del otro y la colaboración mutua. Durante su intervención, el titular de la SEP fue enfático al describir a las comunidades de aprendizaje como la verdadera vanguardia pedagógica de México.

Según Delgado, el modelo propuesto no busca anular los esquemas tradicionales de enseñanza, sino complementarlos mediante un enfoque donde el aprendizaje se perciba como una experiencia viva y profundamente humana. En este sentido, la relación tutora se posiciona como el motor del cambio, permitiendo que quienes enseñan y quienes aprenden se encuentren en un plano de respeto y co-creación.

El secretario destacó que el congreso sirve como un espacio de reflexión crítica para docentes de todo el país, con el fin de que los Consejos Técnicos Escolares (CTE) trasciendan su función administrativa y se conviertan en auténticas comunidades de aprendizaje. Asimismo, resaltó que la autonomía profesional docente es un pilar irrenunciable de la reforma educativa actual, pues permite que el magisterio tome decisiones basadas en la realidad de sus aulas, visibilizando las mejores prácticas a través de foros nacionales que retroalimentan el modelo educativo desde la base.

Por otro lado, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, profundizó en la necesidad de que la escuela deje de ser una entidad aislada y se vincule estrechamente con su contexto social y cultural. Para Juárez Pérez, una educación pertinente es aquella que nace del trabajo colaborativo y que utiliza la relación tutora para cerrar las brechas de desigualdad que históricamente han afectado al sistema educativo mexicano.

Al reconfigurar la práctica docente, se pueden generar soluciones colectivas que conviertan la educación en un derecho efectivo y en una herramienta real de justicia social. Complementando esta visión, Gabriel Cámara y Cervera, director del Conafe, aportó una perspectiva humana al señalar que el éxito educativo no debe medirse únicamente por calificaciones, sino por la permanencia del vínculo afectivo entre el maestro y el alumno.

Para Cámara, el afecto y el aprendizaje compartido son los indicadores más sólidos de una práctica educativa exitosa, consolidando un modelo vivo donde las relaciones humanas son el cimiento del conocimiento. Finalmente, el secretario Mario Delgado reafirmó su compromiso con la creación de una República educadora, humanista y científica.

Esta visión aspira a formar ciudadanos con un pensamiento crítico, capaces de cuestionar su realidad y actuar sobre ella para transformar la sociedad desde los principios de la igualdad, la justicia y la dignidad humana. El Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje no es solo un evento administrativo, sino un manifiesto pedagógico que busca rescatar la esencia de la enseñanza como un acto de servicio y amor al prójimo, asegurando que ningún estudiante quede rezagado y que el magisterio recupere su lugar como agente transformador de la historia nacional.

Con este impulso institucional, la SEP y el Conafe sientan las bases para un sistema educativo más inclusivo, donde la diversidad sea vista como una riqueza y la colaboración como la única vía posible hacia la excelencia académica y social





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