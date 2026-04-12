Impulso a la Sostenibilidad: Arranca Estrategia de Capacitación para Sembrando Vida y la Conafor

La Secretaría de Bienestar y la Conafor lanzan una estrategia nacional de capacitación para fortalecer el manejo de recursos naturales en el programa Sembrando Vida, capacitando a más de 423 mil sembradores y personal técnico en manejo forestal, sanidad y prevención de incendios, cubriendo más de un millón de hectáreas.

La Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural (SIPDR) de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el Director General de la Comisión Nacional Forestal ( Conafor ), Sergio Humberto Graf Montero, encabezaron el lanzamiento de la estrategia nacional de capacitación para fortalecer la gestión de los recursos naturales en las parcelas que forman parte del programa Sembrando Vida .

Esta iniciativa representa un paso significativo en la consolidación de la colaboración interinstitucional y en la promoción de prácticas sostenibles en el ámbito agroforestal, buscando garantizar un futuro próspero para las comunidades rurales y la protección del medio ambiente. La capacitación, dirigida a una amplia gama de participantes, desde personal técnico operativo hasta agricultores, abarca un territorio considerable y promueve la prevención, restauración y aprovechamiento responsable de los recursos forestales a nivel nacional. La estrategia, que involucra a más de 4,600 miembros del personal técnico y a más de 423,000 sembradores del programa Sembrando Vida, se enfocará en una superficie superior a un millón de hectáreas en todo el territorio mexicano. Este esfuerzo conjunto busca ampliar las capacidades en áreas clave como el manejo del fuego, la sanidad forestal, la restauración ecológica y la producción de plantas, fortaleciendo así la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades. \La Subsecretaria López Gutiérrez destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, enfatizando que el compromiso con la producción agroforestal va de la mano con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la nación. Por su parte, el Director General de Conafor, Graf Montero, resaltó la convergencia histórica entre el sector forestal y la política social, demostrando que la técnica forestal y el programa Sembrando Vida comparten un objetivo común: la sostenibilidad. La iniciativa, que se enfoca en dotar a los participantes de herramientas esenciales para el manejo de plagas y enfermedades en viveros y para la prevención y combate de incendios forestales, busca fortalecer la capacidad de las comunidades para proteger los bosques y asegurar un futuro sostenible. La colaboración entre Sembrando Vida y Conafor ha demostrado ser un modelo efectivo para promover la conservación de los recursos naturales y el desarrollo rural, demostrando que la inversión en capital humano es fundamental para lograr un impacto positivo en el territorio. Se resalta la importancia de la capacitación continua, el intercambio de conocimientos y la coordinación interinstitucional para alcanzar los objetivos de conservación y desarrollo sostenible.\El programa Sembrando Vida reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades rurales al impulsar una política pública que articula el trabajo comunitario, el conocimiento técnico y la coordinación institucional. La capacitación ofrecida es crucial para empoderar a los sembradores y al personal técnico, permitiéndoles gestionar de manera efectiva los recursos naturales y enfrentar los desafíos ambientales. La iniciativa busca generar un impacto positivo a gran escala, capacitando a los sembradores y proporcionando las herramientas necesarias para proteger los bosques y promover la producción sostenible. El objetivo final es construir un futuro de vida y esperanza para las comunidades rurales, donde el cuidado de la tierra se traduzca en una mejora en la calidad de vida y en la preservación del patrimonio natural de México. La estrategia también promueve la diversificación de ingresos para las familias participantes y la creación de empleos en las comunidades rurales. Finalmente, esta alianza entre instituciones gubernamentales y el trabajo comunitario se consolida como un ejemplo de política pública efectiva, que pone al centro el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible en el territorio nacional





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