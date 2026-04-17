Impulso a Repatriados: Empleo y Emprendimiento con Apoyo Privado y Gubernamental

Una nueva iniciativa busca facilitar la reintegración económica y social de mexicanos repatriados mediante empleos y oportunidades de emprendimiento, contando con el respaldo de Fundes, Tiendas SIX y Heineken, además de sumarse a la estrategia federal 'México te abraza'.

Una importante iniciativa para el apoyo y la reintegración de mexicanos repatriados está cobrando impulso gracias a la colaboración del sector privado y el gobierno federal. Esta alianza estratégica, que involucra a la Fundación para el Desarrollo Sostenible ( Fundes ), la reconocida cadena de autoservicio Tiendas SIX y la cervecera Heineken, tiene como objetivo principal generar oportunidades laborales y de emprendimiento para personas en movilidad, facilitando su reincorporación a la vida económica y social del país.

En su etapa inicial, el programa prevé la creación de 100 nuevas plazas de empleo, una cifra que se espera crezca significativamente a medida que la iniciativa se consolide y se abran nuevas tiendas. Este enfoque busca no solo ofrecer empleos directos, sino también fomentar la creación de un ecosistema que brinde un camino viable para aquellos que retornan a México tras su estancia en el extranjero.

Los detalles de esta ambiciosa iniciativa, según se desprende de un comunicado oficial, contemplan la apertura de nuevas sucursales de Tiendas SIX. Esta expansión servirá como plataforma para aumentar el número de vacantes disponibles y, paralelamente, diversificar las opciones de emprendimiento que se ofrecerán a los repatriados. Si bien los montos exactos de inversión y el número preciso de establecimientos adicionales no han sido especificados aún, la visión a largo plazo es clara: proporcionar herramientas y recursos concretos para que los repatriados puedan reconstruir sus proyectos de vida en México.

La meta es que estas oportunidades se materialicen principalmente a lo largo del año 2025, un periodo clave para la implementación de esta estrategia. La colaboración de entidades como Fundes y Heineken subraya la importancia de la responsabilidad social corporativa y el compromiso del sector privado en la atención de un fenómeno migratorio que ha impactado a miles de connacionales.

Este esfuerzo se alinea perfectamente con la estrategia federal denominada 'México te abraza', lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2025. Dicha estrategia federal está diseñada para ofrecer un respaldo integral a los mexicanos repatriados, abarcando desde programas sociales y acceso a empleo hasta apoyo en transporte, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y asistencia para su retorno seguro al país.

Los datos de la Secretaría de Gobernación revelan la magnitud del desafío: desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 hasta el 16 de abril de 2026, al menos 203,685 mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos. En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha informado que la bolsa laboral dirigida específicamente a repatriados dentro del sector privado ya supera las 70,000 vacantes, gracias a la coordinación de 381 empresas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Es relevante destacar que, según cifras oficiales, el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos ha experimentado una notable disminución del 78 % desde octubre de 2024. México ya cuenta con ocho centros de atención distribuidos principalmente en la frontera norte, diseñados para recibir a un promedio de hasta 350 repatriados diariamente, proporcionando un primer punto de contacto y asistencia





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