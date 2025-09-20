Impulso al Renacimiento Maya: Yucatán celebra su cultura y tradiciones

El gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, encabeza los esfuerzos para promover el Renacimiento Maya, destacando la importancia de preservar la cultura y el bienestar del pueblo maya. Eventos culturales y la participación ciudadana son clave para este proyecto.

Durante la inauguración, el gobernador de Yucatán , Joaquín Jesús Díaz Mena , destacó su compromiso con el Renacimiento Maya , afirmando: “Queremos que el pueblo maya tenga sus mejores años durante nuestro periodo para que haya bienestar para sus familias”. El gobernador resaltó la importancia de erradicar la desigualdad y equilibrar la balanza que, según él, ha favorecido a unos pocos en el pasado.

El Renacimiento Maya, enfatizó, busca enaltecer la lengua, el arte y la cosmovisión que los hermanos mayas han mantenido a lo largo del tiempo, tanto en el pasado como en el presente. Este compromiso se traduce en acciones concretas, como la celebración de eventos culturales y la promoción de la riqueza cultural maya en diversos espacios. Además, el gobernador destacó la necesidad de preservar y difundir las tradiciones y el conocimiento ancestral de este importante grupo étnico.\El Complejo Cultural Los Pinos se convirtió en un punto de encuentro vibrante para celebrar la cultura maya. Más de 70 expositores, provenientes de diversas comunidades, ofrecieron sus productos gastronómicos y artesanales durante el fin de semana, atrayendo a turistas y habitantes de la capital. El evento ofreció una experiencia inmersiva, con música, danza, gastronomía, exposiciones y muestras artesanales, permitiendo a los asistentes sumergirse en la riqueza y diversidad de la cultura maya. Las cocineras tradicionales, con sus recetas transmitidas de generación en generación, fueron honradas por su labor, trayendo consigo los auténticos sabores de la cocina maya, incluyendo la leña especial traída desde Yucatán para garantizar la autenticidad de los platillos. La Secretaria de Cultura del gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza, estimó una asistencia de entre 15 y 20 mil personas durante los dos días del evento, lo que evidencia el interés y la relevancia de la cultura maya en el ámbito nacional.\Este encuentro cultural, celebrado en un espacio emblemático como el Complejo Cultural Los Pinos, simboliza la fuerza y la vitalidad de la cultura maya. El evento fue una oportunidad para compartir la herencia cultural con orgullo y proyectarla hacia el futuro, demostrando que la cultura maya sigue viva y se cuida con esmero. Las actividades realizadas durante el evento no solo promovieron el conocimiento y la apreciación de la cultura maya, sino que también fomentaron el intercambio y la colaboración entre las comunidades, fortaleciendo así los lazos sociales y culturales. La participación de las autoridades gubernamentales y la asistencia masiva del público reflejan el compromiso de preservar y difundir la riqueza cultural de México, reconociendo la importancia de la diversidad étnica y el valor de las tradiciones ancestrales. El Renacimiento Maya impulsado por el gobierno de Yucatán y celebrado en eventos como este, busca asegurar que las futuras generaciones hereden y continúen transmitiendo el legado cultural maya.\En otros temas relevantes, se informó sobre la participación del Canciller De la Fuente en la asamblea de la ONU en representación de la presidenta Sheinbaum, la continuación de la prisión preventiva para la esposa e hijo de Lord Pádel, acusados de homicidio calificado en grado de tentativa, y la destrucción de 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Renacimiento Maya Yucatán Cultura Maya Joaquín Jesús Díaz Mena Complejo Cultural Los Pinos Gastronomía Maya Tradiciones Mayas Política Cultural Eventos Culturales

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Industria del calzado en Guanajuato recibe impulso ¿En qué consiste?El programa arrancará de manera piloto con 500 empresas, con el objetivo de que puedan ingresar a la formalidad, integrarse en cadenas de valor

Leer más »

Demanda interna impulsó la reactivación del PIB del segundo trimestre del 2025El consumo privado y la inversión fija volvieron a crecer luego de dos trimestres, mientras que el gasto de gobierno hiló dos períodos al alza; sin embargo, de forma semestral, la demanda externa siguió siendo el primer motor de una economía que ha perdido fuerza frente al 2024.

Leer más »

Saltillo se prepara para la segunda edición del Torneo Padelmanía: Un impulso al pádel en CoahuilaEl Club de Pádel Los GNZLZ fue anfitrión de la presentación oficial de la segunda edición del Torneo Padelmanía, un evento que busca consolidar el crecimiento del pádel en la región de Coahuila, con la participación de autoridades deportivas y turísticas.

Leer más »

Baja California Sur, Coahuila y Yucatán, los estados más seguros de MéxicoCon la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública se realizó un sondeo respecto al tema en las entidades del país.

Leer más »

Lluvias, vientos y granizo: así estará el clima en el país este 20 y 21 de septiembreSe esperan lluvias intensas en el sur y sureste del país, chubascos en el centro y occidente, además de altas temperaturas en el norte y península de Yucatán.

Leer más »

Eleva FMI expectativas del PIB reconociendo impulso de exportaciones de EUMisión técnica que visitó México, sugiere de forma preliminar, subsanar debilidades contra lavado de dinero así como salvaguardar profesionalismo en sistema judicial para mejorar ambiente de negocios e incentivar inversiones

Leer más »