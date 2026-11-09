IMSS alerta sobre riesgos financieros del SUS y presión laboral para enero 2027

El IMSS advierte que el Servicio Universal de Salud sin presupuesto adicional generará crisis de liquidez y saturación laboral a partir de enero 2027.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) ha emitido una advertencia formal respecto al lanzamiento del Servicio Universal de Salud (SUS), programado para iniciar operaciones en enero de 2027. La administración del instituto señala que la implementación de esta estrategia federal podría derivar en una carga operativa insostenible para su personal, agravando la ya existente saturación de los servicios médicos.

Riesgos Financieros y Liquidez del IMSS

El Informe Financiero 2025-2026 del IMSS detalla que la viabilidad económica del nuevo modelo depende estrictamente del cumplimiento de mecanismos precisos de definición de costos, validación de registros y reglas de conciliación mensual. Si estas condiciones no se respetan, el instituto enfrentará presiones temporales severas de liquidez, un riesgo crítico dado que el organismo ya opera con un déficit financiero estructural donde sus recursos actuales son insuficientes para cubrir los gastos reales de atención médica.

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Para facilitar el intercambio de servicios entre instituciones, cada organismo deberá pagar por la atención que reciban sus afiliados en hospitales de otros institutos. Por ejemplo, el IMSS Bienestar asumirá los costos si el IMSS trata a una persona sin seguridad social, y viceversa. Las instituciones deben incluir estos montos en sus presupuestos anuales y restituir las erogaciones mensualmente a la población no derechohabiente objetivo.

Posturas de Expertos en Economía de la Salud

Alejandra Macías, economista especializada en finanzas públicas e investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), argumenta que un sistema universal obliga al IMSS a atender a un número significativamente mayor de personas sin un incremento proporcional en su presupuesto. Aunque el instituto cuenta con más fondos que el ISSSTE debido a su base de asegurados, la experta sostiene que esta cifra tampoco es suficiente para sostener la expansión de cobertura.

Judit Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), enfatiza que el reto del financiamiento atraviesa todo el sistema público pero afecta directamente a los institutos de seguridad social. Señala que México invierte menos del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para 2027, se prevé un aumento del gasto público en 10.6%, equivalente apenas al 2.9% del PIB, lo cual resulta insuficiente sin recursos adicionales específicos.

Pilares Operativos y Cronograma de Servicios

La operatividad correcta del SUS requiere tres pilares fundamentales: un registro preciso de la población asegurada, capacidad física y humana adecuada, y la definición clara del paquete de servicios universales basada en los recursos reales necesarios. Esto implica calcular con exactitud el costo de financiar cada intervención médica, desde consultorios hasta especialistas, para evitar colapsos en la infraestructura.

En la primera etapa de implementación, el enfoque estará en la atención primaria, urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, accidentes cerebrovasculares, vacunación y continuidad de tratamientos crónicos. A partir de julio, se integrarán servicios de laboratorio, gabinete y radioterapia. Durante los últimos dos años, siete millones de personas han sido credencializadas y 12,750 consultorios operan bajo este modelo transicional.