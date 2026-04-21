IMSS Bienestar actualiza el estado de salud de los lesionados en Teotihuacán

El IMSS Bienestar confirma que los seis heridos tras el incidente en la zona arqueológica de Teotihuacán se encuentran estables y bajo atención médica especializada en hospitales de alta especialidad.

El organismo IMSS Bienestar ha emitido un informe oficial detallando la situación actual de las personas que resultaron heridas durante el reciente incidente ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán . Según los reportes médicos más recientes, tres de los pacientes afectados fueron trasladados de manera urgente al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Este movimiento estratégico busca proporcionarles una valoración médica especializada y garantizar que reciban un tratamiento adecuado para sus lesiones. Entre las personas trasladadas se encuentra un menor de edad, quien fue enviado a dicha unidad hospitalaria en compañía de su madre, asegurando así un entorno de apoyo emocional fundamental durante su proceso de recuperación. La institución ha confirmado que la madre también está recibiendo atención integral para garantizar su salud y bienestar en este difícil momento. En cuanto al resto de los afectados, el IMSS Bienestar precisó que otras tres personas permanecen bajo observación clínica en el Hospital General de Axapusco. La dependencia ha subrayado que todos los pacientes, independientemente de la unidad en la que se encuentren, están siendo atendidos por equipos multidisciplinarios altamente capacitados. Estos grupos de trabajo están integrados por especialistas en diversas áreas de la medicina, tales como ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna, permitiendo un enfoque personalizado según la evolución clínica de cada individuo. La institución reiteró con firmeza que todos los pacientes se encuentran actualmente fuera de peligro y bajo un estricto monitoreo médico constante por parte de profesionales comprometidos con una atención oportuna y humana. El suceso, que generó momentos de gran tensión y pánico entre los visitantes de la Pirámide de la Luna, ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades pertinentes. Los videos registrados por cámaras de seguridad y plataformas de vigilancia permitieron captar el instante exacto en que los turistas corrían para resguardarse, lo que derivó en las lesiones sufridas por los afectados, entre ellos ciudadanos extranjeros que se encontraban recorriendo el sitio. Mientras se esclarecen los motivos que llevaron a esta situación, el IMSS Bienestar ha enfatizado que su principal prioridad es salvaguardar la vida y facilitar la pronta rehabilitación de los heridos. La institución continuará emitiendo actualizaciones conforme la salud de los pacientes evolucione favorablemente y se sigan completando los protocolos de atención médica necesarios en cada una de las unidades hospitalarias designadas para esta emergencia





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