IMSS Bienestar confirma que heridos en Teotihuacán se encuentran fuera de peligro

El IMSS Bienestar reporta la actualización médica de los lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán, asegurando que los pacientes están estables y bajo atención especializada en hospitales de la región.

El organismo público IMSS Bienestar ha emitido un informe oficial detallando la situación actual de los ciudadanos que resultaron heridos tras el lamentable incidente ocurrido en el recinto arqueológico de Teotihuacán . De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, los pacientes que fueron víctimas del suceso se encuentran actualmente fuera de peligro y bajo un estricto protocolo de monitoreo constante.

Este seguimiento es realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes aseguran que las personas afectadas reciben una atención médica integral, oportuna y enfocada en garantizar su pronta recuperación física y emocional. El despliegue de recursos ha sido coordinado para asegurar que tanto los residentes locales como los turistas extranjeros cuenten con el respaldo institucional necesario durante su estancia en las unidades hospitalarias. En cuanto a la logística de atención, la dependencia informó que tres de las personas heridas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Este movimiento tuvo como finalidad que los afectados pudieran acceder a una valoración especializada de mayor complejidad. Entre este grupo de pacientes se encuentra un menor de edad, quien ha sido atendido en conjunto con su madre para asegurar que el niño cuente con el acompañamiento necesario durante todo el proceso de hospitalización y recuperación. Las autoridades sanitarias destacaron que la progenitora también está recibiendo las atenciones médicas requeridas en el mismo centro hospitalario, reafirmando el compromiso del sistema de salud con la unidad familiar y el bienestar de los menores en situaciones críticas. Por otra parte, otras tres personas permanecen bajo observación clínica en el Hospital General de Axapusco, donde especialistas en ortopedia, cirugía general y medicina interna vigilan su evolución diaria. Es importante recordar que el suceso generó momentos de caos en la zona arqueológica, específicamente en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde las cámaras de videovigilancia captaron el pánico colectivo. Según los reportes preliminares, el incidente involucró a un sujeto que, presuntamente, atentó contra los visitantes antes de quitarse la vida, dejando a varios turistas, incluidos extranjeros, con diversas lesiones provocadas durante las maniobras de evacuación y el propio ataque. La respuesta inmediata de los servicios de emergencia permitió que los afectados fueran estabilizados rápidamente. Aunque el impacto emocional del suceso ha sido significativo para los testigos y los familiares de las víctimas, el IMSS Bienestar ha hecho énfasis en que su personal médico continúa brindando un trato con sentido humano, garantizando que cada paso del tratamiento sea transparente y profesional mientras se concluyen las investigaciones pertinentes sobre los motivos del agresor y las fallas de seguridad que pudieron derivar en este escenario





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