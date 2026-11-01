IMSS Modalidad 40: Análisis del acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG

Análisis detallado del acuerdo del IMSS sobre la Modalidad 40. Se aclara que el mecanismo no desaparece y se examinan las restricciones temporales.

Las decisiones sobre una pensión no se toman de un día para otro. Se construyen durante años, con trabajo, aportaciones y expectativas sobre el futuro. Por eso, cuando cambian las reglas, no basta con anunciar nuevas restricciones: también es necesario explicar por qué se adoptan y qué consecuencias tendrán para quienes organizaron su retiro bajo las condiciones anteriores. En los últimos días he recibido decenas de mensajes, llamadas y preguntas de personas a las que asesoro. Algunas temen haber perdido la posibilidad de mejorar su pensión; otras se preguntan si deben cambiar sus planes o adelantar su jubilación.

Acuerdo IMSS Modalidad 40

Detrás de cada consulta hay una historia personal, años de esfuerzo y decisiones económicas que no pueden modificarse de la noche a la mañana. Escribo estas líneas precisamente para aportar claridad a una conversación que nos concierne a todos. No para alimentar la preocupación, sino para entender qué cambió realmente, qué sigue vigente y cuáles son las preguntas que debemos hacer a las autoridades. El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS y publicado el 21 de octubre de 2026, abre una discusión que va mucho más allá de un procedimiento administrativo.

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Desde su publicación han circulado afirmaciones de todo tipo: que la Modalidad 40 desapareció, que ya nadie podrá mejorar su pensión, que todos los pagos retroactivos quedaron prohibidos y que no existe nada por hacer. Entiendo la preocupación. Pero antes de convertirla en una conclusión jurídica, conviene revisar qué dice realmente el acuerdo, qué establece la Ley y, sobre todo, qué evidencia justifica las nuevas medidas. Porque lo que está en juego no es solamente cuánto recibirán los futuros pensionados, sino la confianza de miles de personas que han organizado su retiro bajo reglas que consideraban ciertas.

Vigencia legal aportaciones

El IMSS tiene la responsabilidad de proteger sus finanzas, pero también de explicar, con información verificable, las razones de sus decisiones y de actuar dentro de sus facultades legales. Ambos objetivos deben ser compatibles. Comencemos por lo esencial: la Modalidad 40 no desapareció. Este mecanismo permite que una persona que dejó de trabajar como asalariada continúe realizando aportaciones al IMSS para acumular semanas y, bajo ciertas condiciones, mejorar su futura pensión. La continuación voluntaria sigue prevista en los artículos 218 a 221 de la Ley del Seguro Social.

Tampoco se reformó el artículo 65 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que permite al asegurado elegir un salario para continuar cotizando, desde el que tenía al causar baja y hasta el límite legal. Lo que existe es un acuerdo administrativo que introduce medidas temporales y que, en algunos puntos sensibles, parece reducir las posibilidades que la Ley y el Reglamento aún reconocen. Y aquí comienza una pregunta que no podemos dejar pasar: ¿por qué restringir primero y estudiar después?

Análisis financiero temporal

El punto Segundo del acuerdo ordena a la Dirección de Finanzas del IMSS realizar, durante seis meses, un análisis financiero y actuarial sobre los efectos de la continuación voluntaria. Es decir, estudiar cuánto dinero entra al sistema, cuáles son sus obligaciones futuras y qué consecuencias financieras puede tener este mecanismo. El punto Tercero establece que, durante los seis meses siguientes, deberán presentarse propuestas para modificar las disposiciones correspondientes.

Dicho de otra manera: primero se adoptaron restricciones; después se ordenó un estudio específico para evaluar sus efectos; y sólo más adelante se formularán propuestas que podrían darles una base normativa permanente. ¿Significa esto que el IMSS nunca había estudiado sus finanzas? Por supuesto que no. El Instituto publica informes financieros, estados de reservas y proyecciones a largo plazo. Al cierre de septiembre de 2026 reportó 22.9 millones de puestos de trabajo afiliados. Al cierre de 2024 registró 275,087 personas en continuación voluntaria y, de acuerdo con su información actuarial, aproximadamente 5.8 millones de pensionados.

Costo real modalidad

Existe información y existe planeación. Lo que necesitamos saber es si existe también un análisis público, completo y verificable que permita conocer el efecto financiero específico de la Modalidad 40. Esta es probablemente la parte menos visible de la discusión, pero también una de las más importantes. Una cosa es conocer las finanzas generales del IMSS y otra saber, específicamente, cuánto dinero recibe por Modalidad 40 y qué obligaciones futuras genera.