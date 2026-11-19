Trabajadores del IMSS organizan una quinta megamarcha en Puebla el 21 de noviembre para exigir la destitución de Rafael Olivos Hernández y poner fin al hostigamiento laboral denunciado en las sucursales.

El personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) ha confirmado que realizará su quinta megamarcha este sábado 21 de noviembre, con un cambio significativo en la logística del evento. A diferencia de las movilizaciones anteriores que se concentraron en la Ciudad de México, esta protesta se desplazará específicamente a la ciudad de Puebla.

Este traslado estratégico responde a la solidaridad con los compañeros de la zona, quienes han reportado casos graves de hostigamiento laboral y represalias. Estos actos supuestamente son orquestados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con el objetivo explícito de desalentar la participación en las manifestaciones de base.

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Reivindicaciones Sindicales y Exigencia de Destitución

Las exigencias centrales de esta campaña, iniciada originalmente en octubre con los primeros bloqueos, mantienen como prioridad inamovible la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández. Los trabajadores consideran que su gestión ha sido la causante directa de la crisis institucional y el clima de violencia laboral que permea en las unidades médicas.

Paralelamente, la base trabajadora solicita la convocatoria urgente a un Congreso Nacional Extraordinario. Este mecanismo político interno permitiría que la militancia decida directamente la ruta para renovar la dirigencia del sindicato, restableciendo la democracia interna que actualmente se ve vulnerada por la estructura de poder actual.

Intervención de la Secretaría de Gobernación

Antes de anunciar la movilización del sábado, los trabajadores instalaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (Segob). En esta acción, exigieron directamente a la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, que intervenga como mediadora neutral en el conflicto sindical. La presencia física buscaba presionar para abrir una mesa de diálogo oficial.

El pliego de demandas entregado a las autoridades requiere que la Segob medie para organizar una reunión interinstitucional conjunta. Esta cita debe incluir a la Secretaría del Trabajo y al propio sindicato para abordar las denuncias de represalias que afectan a trabajadores en Puebla, Monterrey, Toluca y la Ciudad de México.

Cronograma de Acciones y Proximo Diálogo

El calendario de protestas continúa este domingo 22 de noviembre con una Asamblea General programada. Este encuentro servirá para coordinar las estrategias posteriores y evaluar la respuesta de las instituciones ante las demandas planteadas durante las marchas previas.

Los funcionarios de Gobernación prometieron instalar una mesa de diálogo en los próximos días, lo que permitió el retiro temporal del plantón. Sin embargo, los trabajadores advirtieron que si en un plazo de 10 días no se reactiva el diálogo, radicalizarán las protestas.