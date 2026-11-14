IMSS revisa hidráulicas tras rotura en Hospital Zona 32 de Minatitlán

El Instituto Mexicano del Seguro Social inspecciona el Hospital General de Zona 32 en Minatitlán tras una fuga de agua caliente que dejó heridos y trasladó bebés a Coatzacoalcos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) ha iniciado una inspección exhaustiva de las instalaciones hidráulicas del Hospital General de Zona número 32 en Minatitlán, como respuesta directa a un incidente grave ocurrido el jueves 12 de noviembre. Esta medida correctiva surge tras la ruptura de una tubería de agua caliente que afectó a pacientes y personal dentro de las instalaciones de la institución de salud en Veracruz.

Situación clínica y traslados urgentes

Al cierre del viernes 13 de noviembre, tres personas permanecían hospitalizadas por las quemaduras y lesiones causadas por la fuga. Arturo Navarrete Sánchez, funcionario de la institución, confirmó que el resto de los afectados ya había recibido el alta médica y pudo regresar a sus hogares. La situación clínica de los pacientes restantes es estable y continúan bajo observación médica especializada en sus respectivas unidades.

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Dos lactantes resultaron gravemente afectados por el incidente y fueron trasladados urgentemente al Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos. Estas dos menores se encuentran actualmente estables y reciben atención médica continua. El traslado se realizó para garantizar que reciban el nivel de cuidado pediátrico más alto disponible en la región.

Coordinación interinstitucional y vigilancia médica

El personal del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos se ha hecho cargo de la vigilancia directa de los dos bebés trasladados. Esta atención se realiza en estrecha coordinación con los especialistas del Hospital General de Zona número 36 del IMSS. Dichos especialistas del centro hospitalario número 36 participarán activamente en el tratamiento mediante el envío de médicos pediatras y personal de enfermería especializado.

Este despliegue de recursos humanos y técnicos representa un esfuerzo conjunto para asegurar la recuperación completa de los menores. La integración de equipos médicos de diferentes unidades hospitalarias demuestra la capacidad de respuesta del sistema de salud público ante emergencias complejas que requieren cuidados intensivos neonatales o pediátricos.

Revisión de infraestructura y suspensión de servicios

Ante la gravedad del evento, el IMSS ordenó la suspensión temporal del área de Pediatría en el Hospital General de Zona número 32 de Minatitlán. Esta decisión tiene como objetivo primordial permitir que los equipos de mantenimiento realicen una revisión general del sistema hidráulico completo. El propósito es detectar cualquier desperfecto estructural o de tuberías que pueda poner en riesgo a otros pacientes y trabajadores.

Arturo Navarrete Sánchez indicó que no existían reportes previos sobre fallas similares en las instalaciones antes de la fractura del jueves 12 de noviembre. La detección temprana de problemas en el sistema de agua caliente es crítica para prevenir la recurrencia de este tipo de accidentes. La fecha de reapertura de la unidad pediátrica se anunciará en los próximos días una vez que se validen las reparaciones.

Causas del incidente y protocolo de información

El diagnóstico definitivo sobre las causas exactas de la rotura de la tubería será comunicado inicialmente a las familias de las personas afectadas. Esta medida busca garantizar que los allegados reciban la información más precisa y directa sobre lo sucedido. El funcionario destacó la importancia de la transparencia en la comunicación con los familiares durante esta emergencia.

El IMSS agradeció el apoyo logístico y humano del personal del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos por recibir a los pacientes. Asimismo, se reconoció la comprensión y paciencia de las familias durante el proceso de traslado y estabilización de los menores. La institución mantiene el compromiso de restablecer la normalidad operativa en el centro de salud tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.