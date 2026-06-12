Inapam en Irapuato suspende emisión de credenciales por fallas en el sistema

Adultos mayores de Irapuato denuncian que la oficina del Inapam mantiene suspendida la emisión de credenciales por más de un mes y medio. Los beneficiarios señalan que la tarjeta es necesaria para identificación y acceder a descuentos en medicinas, pañales y transporte.

El Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores ( Inapam ) en la ciudad de Irapuato , Guanajuato, enfrenta una grave Problemática con la emisión de credenciales para este sector de la población.

Desde mediados del mes de abril, la oficina local ha suspendido la entrega de nuevas identificationes debido a presuntas fallas en el sistema informático, situación que ha generado malestar y preocupación entre los usuarios que dependen de este documento para acceder a beneficios y descuentos. Adultos mayores que acuden diariamente a las instalaciones han denunciado que, a pesar de haber intentado en repetidas ocasiones realizar el trámite, siempre se encuentran con la misma respuesta: el sistema no funciona y no es posible generar las credenciales.

Según testimonios recopilados en el lugar, algunos han intentado hasta cinco veces en diferentes días, siendo regresados a sus hogares sin éxito. La falta de información clara y la prolongada duración de la falla han llevado a los afectados a calificar la situación como una burla y una grosería por parte de las autoridades institucionales.

Initially, se colocó un anuncio en una cartulina para informar a los usuarios sobre la suspensión, pero este se deterioró rápidamente debido a la lluvia, dejando a la gente sin una comunicación oficial visible. Los adultos mayores exigen una solución inmediata, ya que la credencial de Inapam no solo es un medio de identificación oficial para este grupo etario, sino que también es la puerta de entrada a numerosos beneficios económicos y sociales.

Entre los beneficios más valorados destacan los descuentos en medicamentos en farmacias, la adquisición de pañales para adultos, y las reducciones en el costo del transporte público, tanto local como foráneo, lo que les permite visitar a familiares o realizar gestiones con un ahorro significativo. Algunos comentaron que, sin la credencial, se sienten excluidos de programas de apoyo que podrían aliviar las dificultades económicas que enfrentan regularly.

La incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio ha generado rumors sobre posibles irregularidades administrativas o falta de mantenimiento en los equipos. La oficina de Inapam en Irapuato no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas ni ofreciendo un plazo estimado para la normalización del servicio. Mientras tanto, las personas mayores continúan organizándose para exigir respuestas, pues consideran que dos meses es un tiempo excesivo para reparar una falla systemática.

Este caso refleja los desafíos en la implementación de servicios digitales para grupos vulnerables y la necesidad de garantizar la continuidad de trámites esenciales para la dignidad y bienestar de los adultos mayores. Las autoridades locales han sido alertadas y se espera que intervengan para mediar entre la población y el instituto federal.

La situación también pone en tela de juicio la capacidad de respuesta de las instituciones públicas ante problemas técnicos que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Los adultos mayores reclamaron que, si bien entienden que pueden existir contratiempos, lack of transparency y la falta de alternativas, como la emisión de credenciales provisionales, agravian su condición de vulnerabilidad.

En conclusión, la suspensión prolongada de la emisión de credenciales del Inapam en Irapuato evidencia una falla administrativa que impacta negativamente en un sector que depende de estos beneficios para su subsistencia. Se requiere una intervención urgente para restablecer el servicio y, de ser posible, compensar a los afectados por el tiempo perdido.

La comunidad de adultos mayores espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y que pronto puedan contar con su credencial, herramienta indispensable para su vida diaria





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