Inauguración Base GN Ex Hacienda Silva Celaya Máxima Infraestructura

Celaya consolida su liderazgo en infraestructura de seguridad con la nueva base en Ex Hacienda de Silva. La capital celayense cuenta ahora con cinco cuarteles operativos, superando a León e Irapuato en presencia de la Guardia Nacional en Guanajuato.

El municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, ha consolidado su posición como el territorio con la mayor presencia de infraestructura de la Guardia Nacional en la región al inaugurar su nueva base operativa en la Ex Hacienda de Silva. Esta instalación se suma a las cuatro unidades que ya funcionan en la ciudad y a una sexta que se encuentra en fase final de construcción en la zona de Las Huertas. Con este avance, Celaya supera en número de compañías a ciudades históricamente más grandes como León, Irapuato y Salamanca, marcando un punto de inflexión en la estrategia de seguridad federal y local.

Capacidad Operativa y Diseño Técnico de la Instalación

El complejo de la Ex Hacienda de Silva fue diseñado con el objetivo específico de concentrar labores operativas, administrativas y de adiestramiento continuo bajo un mismo techo. Según los detalles revelados por el capitán primero de la Guardia Nacional, Waldo Landoy Vázquez, durante el recorrido oficial por las instalaciones, la orgánica de las compañías está estructurada para albergar un total de 120 elementos. Este número incluye tanto a hombres como a mujeres, garantizando espacios reservados y adecuados para cada género dentro de la capacidad máxima de la base.

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Las infraestructuras físicas del cuartel incluyen un helipuerto estratégico, depósitos especializados para el almacenamiento de materiales de guerra, vestuario y equipo táctico. Además, el recinto cuenta con un parque vehicular completo y un sistema de circuito cerrado de televisión exclusivo destinado a las áreas de monitoreo y los depósitos, asegurando la seguridad y el control interno de los recursos. El edificio principal alberga instalaciones esenciales como comedor, cuarto de transmisiones, cuarto de curaciones y una cancha de usos múltiples para actividades físicas y recreativas.

Enfoque en Capacitación y Actualización del Personal

Una parte fundamental de las nuevas instalaciones es la dedicación de salones de clase y aulas diseñadas para impartir academias y formar a los nuevos reclutas. El capitán Waldo Landoy Vázquez detalló que estas aulas permiten realizar una actualización constante al personal en protocolos críticos, como el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y el cumplimiento de los lineamientos para el Registro Nacional de Detenciones. Esta estructura educativa busca profesionalizar el servicio y reducir la discrecionalidad en las operaciones de seguridad pública.

La ocupación de las instalaciones por parte de una primera sección operativa ya ha comenzado de manera paulatina. Esto marca el inicio de la despliegue efectivo de recursos humanos en la zona, con el propósito de incrementar la visibilidad policial y la capacidad de respuesta ante los delitos que afectan a la comunidad. La integración de este personal en la nueva base representa un refuerzo tangible para la red de seguridad existente en la ciudad.

Liderazgo Municipal y Coordinación Interinstitucional

Durante el acto protocolario, el alcalde de Celaya, Ramírez Sánchez, destacó la coordinación continua con las fuerzas federales y subrayó el logro histórico de la ciudad al tener más compañías que otras urbes del Bajío. Ramírez Sánchez confirmó que la administración ya gestionó y donó un predio contiguo a la base de Los Olivos para la construcción de un centro de monitoreo e inteligencia. Este proyecto va acompañado de un complejo habitacional destinado a las familias de los guardias nacionales, una medida diseñada para garantizar la permanencia de los efectivos en la región del Laja-Bajío.

La presencia de altos mandos militares y policiales en la inauguración reafirma la importancia estratégica de Celaya. Asistieron el general de brigada Alfredo Salgado Vargas, comandante interino de la Tercera Coordinación Territorial; el general de brigada Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato; y el coronel Fernando Antonio Soto Cortés, comandante de la 16/a Coordinación de Unidad. También participaron el mayor Iván Navarrete Torres, comandante del Mando Especial contra el Robo al Autotransporte, y el capitán segundo Alan Hernández Galicia en representación de la 16/a Zona Militar.

Impacto en la Seguridad Regional y Próximos Pasos

La estrategia de Ramírez Sánchez incluye la promoción de viviendas para los familiares de los guardias, argumentando que la estabilidad familiar contribuye a la permanencia del personal en la región. El objetivo es alcanzar seis compañías, lo que implicaría la presencia de al menos 700 guardias nacionales en condiciones óptimas. Esta cifra busca reflejar directamente en una mayor seguridad para la población, asumiendo que entre más compañías haya, mayor será la certeza pública.

Con la apertura oficial en la Ex Hacienda de Silva, la red de infraestructura de la Guardia Nacional en Celaya suma cinco cuarteles en operación, ubicados en Santa María del Refugio (Nuevo Santa María), el Eje Juan Pablo II, San Juan de la Vega, la colonia Los Olivos y la propia Ex Hacienda de Silva. La sexta compañía en la zona de Las Huertas permanece pendiente de inauguración, completando así el plan de expansión de la corporación en el municipio celayense.