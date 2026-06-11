Inauguración del Mundial 2026 y México vs Sudáfrica: horario, canales y detalles

La FIFA ha informado que la ceremonia de apertura del Mundial 2026 comenzará a las 11:30 de la mañana, 90 minutos antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica. Las puertas del estadio abrirán desde las 9:00 horas para permitir el acceso de los aficionados y la realización de diversas actividades previas al espectáculo principal.

México vuelve a colocarse en el centro de la atención mundial al convertirse en el primer país que alberga tres Copas del Mundo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

El escenario elegido es el histórico, recinto que también hará historia al recibir por tercera ocasión un partido inaugural mundialista. La FIFA informa que la ceremonia de apertura comenzará a las 11:30 de la mañana, es decir, 90 minutos antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica. Las puertas del estadio abrirán desde las 9:00 horas para permitir el acceso de los aficionados y la realización de diversas actividades previas al espectáculo principal.

La organización ha pedido a los asistentes llegar con varias horas de anticipación, ya que el público tendrá participación activa dentro de algunas dinámicas preparadas para el espectáculo inaugural. Los aficionados podrán seguir completamente en vivo la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

La FIFA apostó por una ceremonia que combine la identidad cultural mexicana con artistas de talla internacional, inspirada en elementos tradicionales mexicanos como el papel picado, además de integrar música, danza, arte visual y representaciones de comunidades indígenas y expresiones folclóricas del país. Integrantes de la agrupación Maná adelantaron que se tratará de un evento de gran magnitud con un fuerte homenaje a la cultura mexicana y a sus raíces prehispánicas.

Además de la ceremonia, todas las miradas estarán puestas en el debut de la Selección Mexicana dentro del Grupo A, enfrentará a Sudáfrica en un partido que recuerda el encuentro inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 con anotaciones de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez. Ahora, 16 años después, mexicanos y sudafricanos volverán a verse las caras para abrir una nueva edición mundialista.

México llega al torneo con una racha positiva tras vencer 5-1 a Serbia en su último partido de preparación y con la ilusión de aprovechar la localía para avanzar a las rondas finales de la competencia. La edición 2026 será la más grande organizada por la FIFA. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos en sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

La justa concluirá el próximo 19 de julio con la gran final en Estados Unidos, pero todo comenzará este jueves en territorio mexicano, donde millones de aficionados serán testigos del inicio de una Copa del Mundo que promete romper récords de audiencia, asistencia y espectáculo. Con futbol, música, cultura y una ceremonia sin precedentes, la Ciudad de México volverá a ser el epicentro del deporte mundial





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