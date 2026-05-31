Inauguración y historia del Estadio José López Portillo, sede mundialista en México 1986

El Estadio José López Portillo, inaugurado en 1981 en Nezahualcóyotl, fue sede de tres partidos en la Copa del Mundo de 1986. Conocido luego como Neza 86, su construcción récord, la polémica entrada masiva en su apertura y su posterior remodelación marcan su historia.

Cuando se habla de la máxima fiesta futbolística, parece que solo pensamos en el Estadio Azteca, y no es para menos: es el recinto con más partidos mundialistas en el mundo.

Sin embargo, hubo otros estadios que albergaron encuentros de Copa del Mundo, aunque menos recordados. Hoy revisaremos la inauguración de uno de ellos, el entonces llamado Estadio José López Portillo, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Este recinto abrió sus puertas en 1981 y se convirtió en sede mundialista cinco años después, durante el Mundial de México 1986. El estadio se construyó en un tiempo récord de once meses, en una zona que requería urbanización.

Su diseño era elíptico y se dividió en cuatro partes para evitar derrumbes. Contaba con tribunas y palcos bien situados para garantizar la visibilidad, una zona techada para doce mil aficionados y un drenaje de cancha de 1.5 metros para lluvias. La capacidad oficial era de 35,500 espectadores, pero para la inauguración permitieron el acceso de 60,000 personas, que se amontonaron en las gradas e incluso invadieron el campo.

A pesar de la total invasión sobre el césped, no se reportaron incidentes mayores y el ambiente fue festivo. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 27 de agosto de 1981, con la presencia del presidente José López Portillo, quien develó la placa de inauguración y entregó la escritura número 300 mil del Plan Sagitario de regularización de tierras. Se esperaba que diera la patada inicial, pero abandonó el estadio rápidamente y no presenció el partido.

El encuentro fue entre los Coyotes de Neza y Boca Juniors, que empataron 1-1. El primer gol en la historia del estadio lo anotó el local Moisés Figueroa Aguilera, un hecho significativo. Aunque el partido no fue spectacular, la breve visita del mandatario acaparó la atención. Al estadio se le llamó José López Portillo en reconocimiento al apoyo del presidente al deporte, pero ese nombre duró menos de cinco años.

Después de ser sede de tres partidos en el Mundial de 1986, el recinto comenzó a sufrir problemas estructurales por el terreno irregular y las secuelas del terremoto de 1985. En 1991, ante la posibilidad de demolerlo, el gobierno estatal optó por concesionarlo a la empresa Autotransportes urbanos Neza, que lo mantuvo en pie para actividades deportivas. Hoy, conocido como Neza 86, sigue en funcionamiento aunque con aforo reducido por cuestiones de seguridad





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estadio José López Portillo Neza 86 Mundial 1986 Coyotes De Neza Nezahualcóyotl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estadio Azteca celebra 60 años como el 'Coloso de Santa Úrsula'El Estadio Azteca, recinto histórico de la Ciudad de México, cumple seis décadas desde su inauguración en 1966. Repasamos sus hitos, nombres, remodelación y su papel como sede de tres Mundiales, incluido el de 2026.

Read more »

El ajolote se retiró del Estadio Ciudad de México por cuestiones de protección civilLa jefa de Gobierno enfatizó que el retiro del ajolote no tuvo que ver con la FIFA

Read more »

México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un contexto económico diferente al de 1986México se enfrenta a una economía que prácticamente no crece, una mayor estabilidad de precios y reservas internacionales significativamente mayores. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también es una preocupación.

Read more »

Realizan 'cascarita' por los desaparecidos en ZacatecasA nivel nacional, hay 133 mil desaparecidos; llenarían uno y medio el Estadio Banorte, dos veces y media el Estadio de Monterrey y casi siete veces el Estadio de Zacatecas

Read more »