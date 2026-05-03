Inauguran el Puente Nichupté en Cancún tras tres años de retraso y un sobrecosto del 115.8%

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama inauguraron el Puente Vehicular Nichupté, una obra que superó en más del doble su presupuesto inicial y que busca mejorar la movilidad en Cancún, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la resiliencia ante huracanes.

Cancún , QRoo. - Tras tres años de retraso, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró oficialmente el Puente Vehicular Nichupté, una obra que tuvo un costo final de 12,021 millones de pesos, según el reporte de Hacienda al primer trimestre de 2026.

Esta cifra representa un sobrecosto del 115.8% respecto a los 5,570 millones de pesos iniciales con los que se adjudicó la construcción a la empresa ICA en 2022. La ceremonia de inauguración contó con la participación de cientos de cancunenses, quienes celebraron la apertura de esta infraestructura con recorridos a pie y en bicicleta, después de esperar tres años para transitar por ella.

El puente, que tiene como objetivo principal conectar la ciudad con la zona hotelera atravesando la laguna Nichupté, busca acortar los tiempos de traslado para los automovilistas que antes solo contaban con una única vía de acceso a la principal zona turística del Caribe Mexicano. Aunque el proyecto superó con creces el presupuesto original, la presidenta Sheinbaum destacó en su discurso que donde antes había corrupción ahora prevalece la honestidad, donde antes había desigualdad hoy existe igualdad, y donde antes se construían barreras ahora se edifican puentes.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama resaltó que el Puente Nichupté, considerado el segundo más largo de América Latina, representa un cambio estructural en la movilidad de Cancún. Este avance permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado para miles de trabajadores que a diario se dirigen a la zona hotelera, mejorando su calidad de vida y optimizando la experiencia de los visitantes, lo que impactará positivamente en la industria turística.

Además, la obra facilitará evacuaciones más rápidas en caso de fenómenos meteorológicos, al ofrecer una nueva ruta de escape hacia la zona hotelera, una área de alta vulnerabilidad ante huracanes, lo que fortalece la resiliencia de Quintana Roo ante desastres naturales. En cuanto a la sostenibilidad, la gobernadora explicó que el proyecto fue diseñado con criterios ambientales, incluyendo un trazo de 11.2 kilómetros que minimiza el impacto en el ecosistema de la laguna Nichupté.

Entre las medidas implementadas se encuentran la protección de manglares, la reconexión hídrica y el uso de la técnica constructiva top down, aplicada por primera vez en México. Lezama también destacó que el puente será de acceso gratuito y forma parte de un modelo de desarrollo que busca reducir las desigualdades sociales, consolidando a Cancún como una ciudad más integrada, sostenible y con mayor justicia social.

La obra, que tardó más de lo previsto en completarse, promete transformar la dinámica urbana de la región, beneficiando tanto a los residentes como a los turistas que visitan esta joya del Caribe mexicano





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