Inauguran en la Ciudad de México la Unidad de Emergencias más moderna de América Latina

El IMSS Bienestar inauguró una renovada Unidad de Emergencias en el Hospital General de Xoco, con tecnología de vanguardia como un quirófano híbrido inteligente y un sistema de rayos X suspendido. La mejora busca optimizar la atención a pacientes críticos y fortalecer los servicios de salud gratuitos para personas sin seguridad social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar ha inaugurado una nueva Unidad de Emergencias en el Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México, considerada la más moderna de América Latina.

Según Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS, esta renovación incluye un quirófano híbrido inteligente y un sistema de rayos X suspendido, ambos disponibles de forma gratuita para la población. La unidad también cuenta con áreas de observación y de choque para pacientes críticos, una central de monitoreo inteligente, nuevos consultorios, equipos de imagen de última generación y un laboratorio actualizado. El objetivo principal es optimizar el flujo de atención y fortalecer la respuesta en situaciones de emergencia.

Los trabajos de rehabilitación duraron tres meses y medio e incorporaron tecnología médica de avanzada para mejorar la atención de personas en estado crítico. El evento de inauguración contó con la presencia de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien resaltó el impacto de esta renovación en la atención a la población sin seguridad social.

La nueva Unidad de Emergencias del Hospital General de Xoco comenzará a operar el lunes 15 de junio, mientras que el Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión iniciará funciones el 22 de junio, tras finalizar la calibración de su equipamiento especializado. Este centro incluye un quirófano híbrido inteligente que integra cirugía, anestesia, monitoreo e imagen en tiempo real mediante un tomógrafo móvil, único en el país, lo que permite realizar procedimientos de alta complejidad sin trasladar a pacientes en estado crítico.

Además, el sistema de rayos X suspendido facilita la obtención de imágenes diagnósticas sin mover al paciente, reduciendo riesgos y agilizando la atención. Las nuevas áreas de choque y observación están conectadas a una central de monitoreo inteligente y cuentan con herramientas de trazabilidad digital a través del expediente clínico electrónico, mejorando la coordinación entre servicios.

Según datos del IMSS Bienestar, durante el último año sus servicios de salud en la Ciudad de México incrementaron un 20% el número de consultas, alcanzando 3.4 millones de atenciones. También se realizaron más de 70 mil cirugías gratuitas y se incorporaron 400 nuevos especialistas, en un esfuerzo por reforzar la capacidad de atención pública en la capital.

La renovación del Hospital de Xoco se presenta como un hito en infraestructura médica para América Latina, con el objetivo de reducir desigualdades en el acceso a servicios de salud de alta complejidad para la población más vulnerable





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