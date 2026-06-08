Inauguran obra urbana con luminarias, árboles y sendero peatonal en la zona norte de la ciudad

El alcalde, junto a más de mil vecinos, presenta la primera fase de un ambicioso plan de revitalización urbana que incluye 480 luminarias, 280 árboles y la rehabilitación de 1,600 m² de áreas verdes, creando un corredor seguro y un nuevo atractivo turístico para la demarcación.

El alcalde de la municipalidad, acompañado por más de mil vecinas y vecinos, inauguró una importante obra de infraestructura urbana que busca transformar la calidad de vida en la zona norte de la ciudad.

La ceremonia destacó que el proyecto forma parte de una política pública integral que reconoce la importancia de la cultura, el deporte y la convivencia comunitaria como pilares del desarrollo local. La intervención incluyó la instalación de más de cuatrocientos ochenta luminarias LED de bajo consumo, la plantación de doscientos ochenta árboles de especies nativas y la rehabilitación de mil seiscientos metros cuadrados de áreas verdes, lo que convierte a esta avenida, una de las más transitadas de la alcaldía, en un corredor seguro y agradable para peatones y ciclistas.

Además, se construyó un sendero peatonal con mobiliario urbano, zonas de juego y áreas de descanso, pensado especialmente para que niños y niñas maderenses sientan orgullo de su entorno y comprendan que es posible contar con espacios dignos sin necesidad de trasladarse a otras alcaldías más acomodadas.



Durante el discurso, el edil subrayó que este es solo el primer tramo de una intervención mucho más amplia que continuará transformando el entorno urbano de la zona norte.

Se anunciaron futuros proyectos que incluirán la creación de parques lineales, la ampliación de la red de ciclovías y la modernización de centros comunitarios, con el objetivo de garantizar espacios públicos seguros, accesibles y de calidad para todos los habitantes. Asimismo, se mencionó la próxima ubicación de una nueva placa conmemorativa frente al Parque Tepeyac, en la intersección de las avenidas Eduardo Molina y San Juan de Aragón, como parte de un esfuerzo por resaltar la identidad cultural y el patrimonio histórico del sector.





El alcalde reiteró que la comunidad debe ser partícipe activo en el cuidado y mantenimiento de los nuevos espacios, invitando a los residentes a unirse a jornadas de voluntariado y a colaborar con las autoridades municipales en la vigilancia del entorno. Con este proyecto, la administración municipal busca no solo embellecer el paisaje urbano, sino también fomentar la cohesión social, impulsar el turismo local y mejorar la percepción de seguridad en la zona.

La transformación de la avenida en un símbolo de identidad y atractivo turístico representa, según las autoridades, una apuesta firme por el progreso sostenible y el bienestar de los ciudadanos, sentando las bases para futuras inversiones que continúen elevando la calidad de vida en la demarcación





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