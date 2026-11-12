Inauguran Primer Centro Renal IMSS-Bienestar en Toluca para Hemodiálisis Gratuita

El IMSS-Bienestar abre su primer Centro Integral de Salud Renal en Toluca, eliminando costos de hemodiálisis para 50 mil pacientes sin seguro.

El Estado de México recibió su primera unidad dedicada exclusivamente al tratamiento de enfermedades renales en el municipio de Toluca, marcando un hito en la política sanitaria pública. Esta instalación, reconocida como el primer Centro Integral de Salud Renal del Instituto de Salud para el Bienestar, fue presentada oficialmente al inicio de la semana por las máximas autoridades del sector. El objetivo central de este proyecto es garantizar que las personas de bajos recursos, aquellas que actualmente carecen de una aseguradora de salud, puedan acceder a tratamientos médicos complejos sin enfrentar barreras económicas insalvables.

Estrategia de Cobertura en Toluca

Alejandro Svarch Pérez, quien ostenta el cargo de director general del IMSS-Bienestar, detalló la operatividad de esta nueva infraestructura durante la tradicional conferencia matutina presidida por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La apertura de esta unidad representa la materialización de una estrategia gubernamental diseñada para ampliar la oferta de servicios de salud especializados, incorporando específicamente unidades de hemodiálisis ambulatorias dentro de su red de atención. Esta decisión responde a la necesidad crítica de estructurar un sistema que pueda manejar la demanda creciente de pacientes con insuficiencia renal crónica en la zona metropolitana.

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Eliminación de Costos de Hemodiálisis

El mecanismo mediante el cual esta unidad impacta a la población es directo: eliminar por completo los gastos de bolsillo asociados a las sesiones de diálisis. Antes de la habilitación de este centro, las personas sin seguridad social se veían obligadas a enfrentar costos que oscilaban entre mil 800 y dos mil 500 pesos por cada sesión médica. Dado que los protocolos clínicos establecen que los pacientes requieren de dos a tres sesiones por semana para mantener su salud y vida, la carga financiera que esto implicaba era astronómica y frecuentemente insostenible para los hogares más vulnerables.

Justificación del Director General

Alejandro Svarch Pérez enfatizó el carácter emblemático de esta inauguración al señalar que, históricamente, el acceso a la hemodiálisis no estaba garantizado para la población desprotegida. La lógica detrás de esta inversión pública es clara: permitir que los pacientes con padecimientos renales reciban la atención necesaria sin que deban liquidar sus economías familiares. Al cubrir el costo total del tratamiento, el gobierno estatal busca reducir drásticamente la carga económica que anteriormente recaía sobre las familias, permitiendo que el dinero que antes se destinaba a la salud pueda invertirse en otras necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación.

Impacto Real en la Población

La instalación de este centro en Toluca no solo resuelve un problema de acceso inmediato, sino que establece un precedente para la expansión de servicios similares en otras demarcaciones. Al centralizar la atención en una unidad integral, se optimiza el recurso médico y se estandariza la calidad del tratamiento recibido por los usuarios. Esto asegura que la población de bajos recursos tenga una alternativa viable y digna, evitando la dependencia de canales informales o el abandono del tratamiento debido a la falta de recursos. La unidad quedará operando con capacidad para absorber la demanda local y regional, consolidándose como un pilar fundamental en la estrategia de bienestar social.

Siguientes Pasos y Proyección

La inauguración de esta primera unidad es solo el comienzo de un plan más amplio que busca replicar este modelo en diversos puntos del estado y del país. Las autoridades sanitarias han confirmado que el foco permanece en escalar la cobertura de hemodiálisis ambulatoria para alcanzar a miles de personas adicionales que hoy enfrentan la misma problemática. Se espera que, con el tiempo, esta medida contribuya a una disminución significativa en la mortalidad evitable por enfermedades renales, al asegurar que el diagnóstico se traduzca rápidamente en un tratamiento accesible y continuo para todos los sectores de la sociedad.