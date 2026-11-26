Jalisco abre el Centro Colmena en Lagos de Moreno con inversión de 108 millones de pesos para fomentar cultura de paz y desarrollo comunitario.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, inauguró oficialmente la Colmena de Lagos de Moreno, un nuevo centro comunitario diseñado para fortalecer el tejido social y promover la cultura de paz en la región. Este inmueble, situado estratégicamente en el corazón de los Altos de Jalisco, representa un hito significativo al convertirse en el primer Centro Colmena construido fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Primera colmena fuera del área metropolitana

Esta instalación marca el número once en la operación estatal de estos espacios, ampliando el alcance del programa que facilita la convivencia social a través de actividades culturales, artísticas, deportivas y educativas. El Gobernador enfatizó la decisión estratégica de instalar el primer centro fuera de la capital para generar un sentido de pertenencia real en la comunidad.

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Los servicios ofrecidos en este recinto son completamente gratuitos, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes sean los principales promotores de la asistencia. La idea es que los menores inviten a sus padres a participar en clases de música, pintura, repostería o deportes, integrando así a toda la familia en el proceso de desarrollo comunitario.

Inversión y infraestructura especializada

La construcción del Centro Colmena en Lagos de Moreno recibió una inversión directa de 108 millones de pesos, fondos que provinieron exclusivamente del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco, conocido como FINEDUC. Este fideicomiso se distingue por ser único en su tipo a nivel nacional.

El predio donde se ubica el centro abarca una superficie total de 12 mil 400 metros cuadrados en la colonia La Adelita. El Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, INFEJAL, lideró la construcción de tres edificios principales equipados con aulas de arte y música, talleres, laboratorios, consultorios y oficinas administrativas.

Entre las instalaciones interiores destaca un auditorio, un comedor, una cocina, un área infantil dedicada a la primera infancia y una ludoteca. En el exterior, se adecuaron espacios para la activación física que incluyen una cancha de usos múltiples, una pista para trotar, un huerto comunitario y una barda perimetral de seguridad.

Arquitectura artesanal y modelo social

La obra destaca por recuperar una técnica artesanal tradicional donde la materia prima es el ladrillo de barro, utilizando bóvedas recargadas sin cimbra como elemento estructural clave. El modelo de funcionamiento de los Centros Colmena se inspira en los Parques Biblioteca de Medellín, Colombia, diseñados para construir comunidad tras periodos de violencia.

Pablo Lemus Navarro recordó que, durante su gestión como Presidente Municipal de Zapopan, impulsó la primera Colmena en la colonia Miramar. Este proyecto histórico logró reducir los índices delictivos en la zona mediante el trabajo comunitario basado en el arte, la música y la pintura.

Impacto en la comunidad y tejido social

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, afirmó que el proyecto cumple con estándares de belleza arquitectónica y funcionalidad. Destacó que las actividades permitirán a los usuarios expresar emociones, mejorar su salud mental y encontrar un espacio seguro para su formación personal.

El Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Edgar Alfredo Gonzalez Chavez, agradeció la confianza depositada en el municipio para expandir el proyecto fuera de la metrópoli. Aseguró que la obra honrará la cercanía y la coordinación diaria con el gobierno estatal para fortalecer la reconstrucción del tejido social.

Sandra Elena Velázquez Vázquez, beneficiaria del espacio, expresó su emoción al inaugurar un lugar que busca transformar la sociedad mediante el encuentro y el aprendizaje. Los Centros Colmena continúan siendo un programa único en Jalisco que trabaja para combatir la desigualdad en las localidades de mayor vulnerabilidad.