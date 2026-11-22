La consola de JoJoJosiah se incendió por posible sobrecalentamiento mientras jugaba GTA 6. El creador sobrevive, pero el incidente eleva la preocupación sobre fallos de hardware en PS5.

Un incidente crítico involucró a la consola PlayStation 5 del creador de contenido JoJoJosiah, quien reportó que el dispositivo comenzó a generar una gran cantidad de humo mientras transmitía en vivo su experiencia con Grand Theft Auto 6. Este evento, que dejó la consola completamente inservible, ocurrió en un momento inusual del juego, ya que la partida estaba pausada cuando el streamer se ausentó momentáneamente de su habitación.

Detalle del incidente en directo

El lanzamientode Grand Theft Auto 6 en las tiendas el 19 de noviembre de 2026 marcó el inicio de una etapa de altas expectativas, pero también trajo consigo las primeras quejas sobre estabilidad. JoJoJosiah, que transmitía a través de su canal de Twitch, dejó el videojuego en pausa para visitar el baño, dejando un video de fondo para mantener entretenida a su audiencia durante su ausencia.

Also read El lanzamiento de GTA VI habría afectado en ventas a varios juegos

Durante este periodo de inactividad relativa, la consola comenzó a emitir grandes volúmenes de humo que llenaron rápidamente la habitación del influencer. La situación se tornó alarmante hasta el punto de que JoJoJosiah tuvo que regresar abruptamente para detener la transmisión antes de que sonara la alarma de incendios de la vivienda.

Posibles causas y postura oficial

Aunque el humo era visible y abundante, JoJoJosiah confirmó en sus redes sociales que no sufrió heridas personales y que el interior de la unidad no presentaba quemaduras severas, aunque la plataforma dejó de funcionar por completo. La comunidad ha especulado con la posibilidad de que una mala refrigeración debida a la acumulación de polvo y suciedad haya provocado el sobrecalentamiento del hardware, especialmente considerando que el creador admitió nunca haber limpiado su equipo.

No existe confirmación oficial que vincule directamente Grand Theft Auto 6 con el fallo mecánico, sobre todo porque la consola no estaba bajo presión de procesamiento en el momento crítico. El caso de JoJoJosiah se mantiene como un incidente aislado sin reportes similares masivos hasta la fecha.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La viralización del video en X (anteriormente Twitter) superó las 68,000 likes y 2.6 millones de impresiones en menos de 48 horas, generando un debate significativo sobre la fiabilidad del hardware de Sony. Ante la pérdida de su equipo, JoJoJosiah anunció que continuará jugando Grand Theft Auto 6 en una nueva consola mientras termina su partida actual en Fortnite.

Más allá de este suceso extremo, la comunidad de jugadores reporta errores técnicos recurrentes, destacando el fallo CE-108255-1 que provoca bloqueos en el progreso en PS5 y Xbox. Esta mezcla de problemas de software y el temor a fallos de hardware continúan definiendo la experiencia inicial de los usuarios con este título de Rockstar Games.