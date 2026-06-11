Incendio de tres alarmas destruye centro de distribución de Medline en Tracy, California

Un incendio de gran magnitud arrasó un centro de distribución en Tracy, California, propagándose rápidamente por la estructura y vehículos. La falla en el sistema privado de agua contra incendios y las condiciones climáticas adversas complicaron las labores de extinción, sin reportarse heridos.

Un voraz incendio de tres alarmas arrasó este jueves por la tarde un centro de distribución de Medline ubicado en Promontory Parkway, cerca de la Interestatal 205 en Tracy , California .

Las llamas se propagaron rápidamente por el edificio, varios vehículos, camiones pesados y hierba seca en los alrededores, generando una densa columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. A pesar del gran despliegue de recursos, el fuego no pudo ser controlado con rapidez debido a una falla en el sistema privado de agua contra incendios de la instalación, sumado a condiciones climáticas adversas como vientos fuertes, baja humedad y altas temperaturas que avivaron las llamas.

Numerosas agencias de bomberos, incluyendo la South San Joaquin County Fire, respondieron al llamado con motores, oficiales jefes, bulldozers y otros equipos especializados para evitar que el incendio se extendiera a las instalaciones cercanas de FedEx y otras propiedades. Mientras los equipos trabajaban, se reportaron focos secundarios en áreas cercanas, como en las inmediaciones de Schulte Road y Larch Road, así como cerca del aeropuerto municipal de Tracy, lo que obligó a los bomberos a dividir sus esfuerzos.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos, pero los daños materiales son cuantiosos. La investigación sobre el origen del siniestro permanece abierta





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