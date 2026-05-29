Incendio de vehículo tipo nodriza en carretera a Carbonera

Un vehículo tipo nodriza se incendió en el kilómetro 5+600 de la carretera a Carbonera, lo que motivó una movilización del Cuerpo de Bomberos de Arteaga y elementos de Capufe. El conductor logró escapar sin lesiones.

Una movilización por parte del personal del Cuerpo de Bomberos de Arteaga y elementos de Capufe se registró tras el incendio de un vehículo tipo nodriza ocurrido en el kilómetro 5+600 de la carretera a Carbonera durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con el operador de la unidad, identificado como Juan de Dios, de 38 años, el camión procedente del Estado de México, transportaba vehículos siniestrados cuando comenzó a salir humo de la parte delantera de la cabina y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó hacia el resto de la unidad. El conductor logró detener la marcha y descendió del vehículo antes de que el incendio avanzara, por lo que pudo ponerse a salvo mientras solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.

Bomberos de Arteaga y personal paramédico de Capufe acudieron al sitio para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego; además, se abanderó el área para evitar otros incidentes sobre la carretera. Paramédicos de Capufe brindaron atención al conductor, quien no presentó lesiones y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

La Guardia Nacional tomó conocimiento de lo ocurrido y el operador informó que se comunicó con su aseguradora para responder por los daños ocasionados tras el incendio de la unidad





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