Incendio Devasta Fábrica en Hermanos Aldama: Ciento Cien Mil Litros de Agua para Apagar Llamas

Un grave siniestro en el bulevar Hermanos Aldama dejó pérdidas superiores al millón de pesos. Bomberos utilizaron 100 mil litros de agua para sofocar llamas de 20 metros.

Un devastador incendio afectó un inmueble comercial ubicado en el bulevar Hermanos Aldama, en el cruce con la avenida Pompa, generando daños materiales significativos y una intensa operación de rescate por parte de las autoridades locales. El siniestro, que consumió parte de la estructura y diversos activos estacionados en el lugar, se originó alrededor de las 10 de la noche, momento en el que el personal de seguridad inició la alerta al detectar anomalías en la zona.

Origen del Siniestro y Primeras Respuestas

El velador del establecimiento fue el primero en percibir la emergencia, reportando haber escuchado varios estruendos provenientes de una de las esquinas del inmueble. Inmediatamente después de notar el peligro, los bomberos, que fueron los primeros en llegar al lugar, comenzaron a evaluar la situación. Al observar que el fuego se extendía rápidamente por la estructura, priorizaron la seguridad humana y la protección de bienes vecinos, retirando con urgencia dos tractocamiones y una camioneta que estaban estacionados dentro de la fábrica y que corrían el riesgo inminente de incendiarse.

Also read Secretaría Anticorrupción señala red de empresas de los hermanos Hernández Casillas por contratos electorales

Escala de la Emergencia y Recursos Movilizados

La magnitud del fuego requirió una movilización masiva de recursos, ya que las llamas alcanzaron una altura de aproximadamente 20 metros en algunos puntos del edificio. Para controlar la propagación de las llamas y evitar que el calor intenso afectara estructuras cercanas, las autoridades movilizó a unos 50 elementos del cuerpo de bomberos. Este grupo de especialistas trabajó incansablemente para sofocar el fuego, consumiendo cientos de tarimas de madera que estaban almacenadas en el interior del edificio y que actuaron como combustible adicional para el siniestro.

Métricas del Combate contra el Fuego

Las autoridades informaron que la contención del incendio demandó un volumen extraordinario de agua, utilizando al menos 100 mil litros para controlarlo y sofocarlo por completo. Esta cifra refleja la dificultad de apagar un fuego de esta proporción en un espacio confinado con materiales inflamables. Para facilitar las maniobras de los camiones cisterna y evitar riesgos adicionales para la población en las calles aledañas, el bulevar fue cerrado en su totalidad, permitiendo el paso libre de las pipas que abastecían de agua a los vehículos de emergencia.

Impacto Económico y Siguientes Pasos

Los propietarios acudieron al lugar poco después de que el fuego fuera controlado y señalaron que las pérdidas totales por el material dañado y los vehículos afectados podrían superar el millón de pesos. Este cálculo incluye no solo el valor de los tractocamiones y la camioneta rescatados, sino también el costo de las tarimas de madera destruidas y la posible afectación a la infraestructura del inmueble. La comunidad local espera ahora que se restablezca la normalidad en la zona comercial.

Investigación de las Causas del Incidente

Una vez concluida la extinción del fuego, personal especializado realizará los peritajes necesarios para determinar las causas exactas del siniestro. Estas evaluaciones técnicas son fundamentales para establecer si el origen fue accidental, eléctrico o si existe algún factor negligente que deba ser investigado legalmente. Mientras se completa el levantamiento del reporte final, las autoridades mantienen la zona restringida para asegurar que no queden focos de calor ocultos que puedan reactivar las llamas.