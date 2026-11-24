Una explosión devastó una retroexcavadora en Celaya, generando alarma y sospechas por la falta de trabajo en la zona, mientras la fiscalía investiga los motivos del atentado sin detenidos.

Una poderosa explosión, acompañada de un intenso fuego, sacudió a la comunidad de Celaya durante la noche del lunes, generando una situación de urgente movilización para los cuerpos de emergencia y provocando profunda inquietud entre los residentes del sector. El incidente occurred cuando individuos desconocidos prendieron deliberadamente fuego a una retroexcavadora que estaba estacionada en la zona, la cual se encontrabadestinada a los proyectos de pavimentación que se llevan a cabo actualmente en diversas colonias del municipio, dejando el equipo prácticamente reducido a escombros metálicos.

Detalles de la explosión y la alarma vecinal

Los testimonios recopilados por los vecinos del sector revelan que el estruendo sordo de la detonación se hizo audible a varias cuadras de distancia aproximadamente a las 10:00 de la noche, lo que causó que numerosas familias abandonaran sus domicilios inmediatamente para verificar la naturaleza del suceso y asegurar la integridad de sus hogares. La unidad siniestrada, identificada como parte del equipo operativo destinado a las obras públicas en la región, sufrió daños catastróficos inmediatos tras la ignición, transformándose en un montón de chatarra incandescente que iluminó la oscuridad del lugar y obligó a los habitantes a mantenerse a una distancia segura mientras el fuego consumía la maquinaria.

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Desconfianza por la inactividad de las cuadrillas

Los residentes han expresado su extrañeza fundamentada, ya que la maquinaria llevaba estacionada en el mismo lugar durante varios días sin que se hubiera observado la presencia de ninguna cuadrilla de trabajadores en las jornadas recientes, una anomalía operativa que ya había llamado la atención de la comunidad previa al atentado de esta noche. Esta falta de actividad laboral en la zona de obra pública, sumada a la naturaleza del ataque contra un activo gubernamental, ha generado un clima de sospecha y cuestionamiento sobre la eficiencia y la seguridad en la gestión de los proyectos de infraestructura local, lo que podría estar relacionado con la intención de causar un impacto simbólico además del material.

Investigación fiscal y ausencia de detenidos

Hasta el cierre de la presente edición, las autoridades no han reportado la existencia de personas lesionadas como consecuencia directa del estallido, ni se cuenta con información sobre detenidos relacionados con el hecho delictivo, manteniendo la investigación en sus etapas iniciales. La Fiscalía General, responsable de conducir la investigación, confirma que aún se desconoce el móvil exacto de la agresión y no se ha determinado el tipo de acelerante o artefacto específico que se utilizó para provocar la explosión, lo que complica el análisis forense inicial y requiere un examen detallado de los restos para reconstruir la cronología del suceso.

Contexto de violencia y próximos pasos oficiales

Este incidente se produce en un contexto donde la gobernadora ha afirmado que la extorsión a las constructoras se concentra predominantemente en Celaya, indicando que este atentado podría estar vinculado a la presión criminal contra el desarrollo de infraestructura en la entidad. La confirmación de la atención especializada a estas amenazas por parte de las autoridades estatales sugiere que los próximos pasos del proceso investigativo incluirán la identificación de posibles grupos criminales con intereses en la obra pública, así como la implementación de medidas de seguridad reforzada para el equipo restante en los proyectos de pavimentación, con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras sin interrupciones provocadas por actos de vandalismo o criminalidad organizada.