Incendio en bodega cercana al Mercado de Jamaica deja nube de humo de 50 metros y más de 100 desalojados

Un incendio en una bodega de vidrio y cerámica frente al Mercado de Jamaica, en Venustiano Carranza, generó una columna de humo de 50 metros y obligó al desalojo de más de 100 personas. Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran tanques de gas y controlaron el siniestro sin víctimas.

Un incendio de grandes proporciones se registró la noche del 3 de junio en una bodega de vidrio y cerámica ubicada frente al Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El siniestro generó una nube de humo de aproximadamente 50 metros de altura que fue visible desde varios puntos de la región. Más de 100 personas fueron desalojadas de manera preventiva de los inmuebles aledaños, mientras que los cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para controlar las llamas.

El fuego inició en la calle Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de Guillermo Prieto, donde se reportó inicialmente como el incendio de una fábrica, pero posteriormente se confirmó que se trataba de una bodega de almacenamiento de materiales frágiles. El director general de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los elementos desplegados trabajaron en distintos puntos para enfriar los costados del inmueble y evitar que las llamas se propagaran a las construcciones cercanas, incluyendo el propio Mercado de Jamaica.

Las labores de extinción se vieron complicadas por la presencia de tanques de gas en el interior de la bodega, los cuales representaban un riesgo de explosión. Afortunadamente, los bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran dichos tanques, lo que habría agravado la situación. Durante la madrugada, Pérez Cova reportó avances significativos en el control del siniestro, y compartió videos e imágenes en redes sociales mostrando el trabajo del equipo de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, al término de las labores de extinción, personal especializado ingresaría al inmueble para realizar una evaluación de daños y determinar las causas del incendio. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, aunque sí daños materiales considerables en la bodega. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de la zona y evitar la inhalación de humo.

El incidente movilizó a múltiples unidades de bomberos, protección civil y servicios de emergencia, quienes lograron controlar la situación sin que se extendiera a otras áreas del populoso mercado





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