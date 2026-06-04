Incendio en bodega de Tres Guerras obliga a evacuar 150 personas en la colonia Jamaica

Un incendio en una bodega de la empresa Tres Guerras, en la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza, provocó la evacuación de 150 personas y movilizó a bomberos, protección civil y guardia nacional para controlar el siniestro y evitar su propagación al Mercado de Jamaica.

Durante la madrugada del 3 de junio, una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona oriente de la Ciudad de México, visible a varios kilómetros de distancia y generando gran alarma entre los residentes.

El origen del humo fue un incendio que se desató en una bodega perteneciente a la empresa Tres Guerras, ubicada en la intersección de Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de la misma calle, en la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza. Las llamas, que se percibieron claramente en imágenes difundidas en redes sociales, lograron envolver la estructura industrial, obligando a los servicios de emergencia a intervenir de inmediato para evitar que el fuego se propagara a los inmuebles colindantes y, en particular, al Mercado de Jamaica, un punto comercial de gran afluencia en la zona.

Las autoridades municipales declararon el estado de emergencia a las 22:17 horas, ordenando la evacuación preventiva de los ocupantes del edificio y de los comerciantes del mercado cercano. Inicialmente se reportaron 120 evacuados, cifra que se incrementó a 150 personas cuando llegaron refuerzos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos. En el interior de la bodega se almacenaban materiales como cartón, cerámica, vidrio y diversos productos de embalaje, además de solventes que incrementaron el riesgo de expansión del incendio.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales; sólo un trabajador resultó herido tras una caída dentro del recinto y recibió atención médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado a un hospital. El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los equipos lograron confinar el siniestro gracias a la intervención simultánea desde varios puntos, incluidos accesos por el techo de la estructura.

En el sitio trabajaron alrededor de setenta elementos distribuidos en nueve células de bomberos y dieciséis unidades operativas, apoyados por pipas de agua de alcaldías aledañas y por elementos de la Guardia Nacional. Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mantuvo actualizaciones constantes a través de su cuenta de X, resaltando que el objetivo era controlar y extinguir el fuego para luego iniciar las labores de enfriamiento y remoción de escombros, evitando así que el humo alcanzara predios vecinos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también envió personal de Protección Civil de su demarcación para reforzar la operación. A las 22:32 horas, el gobierno de la capital comunicó que el incendio estaba bajo control y que se había alcanzado un avance del 50% en las tareas de extinción, aunque los trabajos continuarían hasta lograr la completa desaparición de las llamas y garantizar la seguridad de los habitantes, comerciantes y visitantes del área.

La respuesta coordinada entre bomberos, guardia nacional y brigadas de protección civil evidenció la capacidad de la ciudad para enfrentar emergencias de esta magnitud, minimizando los daños a la infraestructura y protegiendo la vida de los ciudadanos. En paralelo a los hechos, se registraron denuncias de irregularidades en distintas instancias políticas: el asistente del senador morenista Emiliano González resultó adjudicatario de cuatro contratos sin figurar en la lista oficial de asesores de la Cámara Alta, y la viuda del asesinado alcalde de Michoacán, Grecia Quiroz, enfrenta una reforma electoral y una denuncia penal impulsada por el Congreso local dominado por Morena.

Estas circunstancias, aunque ajenas al siniestro, añaden un contexto de tensión política en el país, subrayando la necesidad de una gestión transparente y eficaz tanto en asuntos de seguridad pública como en la administración pública





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