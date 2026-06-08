Incendio en depósito electoral de Saltillo no detiene la votación gracias a reorganización urgente

Un incendio en la vivienda donde se guardaba material para una casilla de Saltillo provocó una rápida reconfiguración del proceso electoral, permitiendo que la votación se llevara a cabo sin contratiempos.

Los días previos a la jornada electoral en Saltillo estuvieron marcados por una gran incertidumbre que terminó convirtiéndose en una operación de reorganización contrarreloj. La chispa que desencadenó la crisis surgió cuando, apenas horas antes del inicio de la votación, se desató un incendio en una vivienda utilizada como depósito de material electoral.

En esa casa se resguardaban los sobres, boletas y demás documentos necesarios para el funcionamiento de una casilla, lo que provocó una fuerte alarma entre los responsables del proceso electoral y los habitantes de la zona. La propietaria del inmueble, Deyanira Guadalupe N., había sido designada inicialmente como presidenta de la casilla y, tras el siniestro, se vio obligada a abandonar su cargo para permitir la rápida sustitución del personal y la recuperación de los recursos incendiados.

Ante la magnitud del suceso, las autoridades electorales locales activaron de inmediato los protocolos de contingencia. Se movilizó a personal de la autoridad estatal, se contactó a los centros de distribución de materiales y se solicitó apoyo logístico a la brigada de emergencias.

En menos de tres horas, los documentos que habían quedado parcialmente dañados fueron recolocados y protegidos en un nuevo recinto, mientras se designó a un sustituto para Deyanira, quien explicó que no volvió a participar directamente en la casilla el día de la elección.

"Yo fui la que los recuperé y sí, todo estuvo rápido porque sí logré sacar los papeles bien", afirmó la víctima del incendio, señalando que la rapidez de la respuesta permitió que el proceso electoral mantuviera su integridad sin mayores retrasos. El domingo transcurrió con la normalidad esperada: los ciudadanos acudieron a las urnas, expresaron su voluntad y emitieron su voto sin percibir mayores inconvenientes.

La nueva organización de la casilla funcionó sin contratiempos, y la sustitución del personal resultó ser eficaz. Deyanira, pese a la experiencia traumática, manifestó su intención de volver a participar en futuros procesos electorales, confiada en que "todo salió bien, todo está bien{. }".

La pronta recuperación del material electoral y la capacidad de adaptación de las autoridades demostraron que, incluso frente a un imprevisto tan grave como un incendio, la democracia puede seguir su curso cuando existen estructuras de apoyo y compromiso cívico. Este episodio también subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el almacenamiento de materiales electorales y de contar con planes de contingencia bien definidos para garantizar la continuidad del proceso democrático en cualquier eventualidad





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