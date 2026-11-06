Incendio en ducto de Pemex en Tototlán deja cinco heridos y bloquea carretera

Un incidente en el ducto Salamanca-Guadalajara de Pemex provocó un incendio el 5 de noviembre en Tototlán, dejando cinco trabajadores heridos y paralizando el tránsito en la zona.

Un incidente significativo ocurrió el 5 de noviembre en el municipio de Tototlán, cuando una fuga masiva en las instalaciones de Pemex desencadenó un incendio de gran magnitud. La emergencia dejó como balance inmediato cinco trabajadores resultando heridos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico con quemaduras graves. El fuego fue tan intenso que fue visible desde múltiples puntos del municipio, generando una alerta inmediata que movilizo a los cuerpos de emergencia y paralizó el tráfico en la vía principal durante varias horas.

Mecanismo del Incidente y Origen del Fuego

Los primeros reportes sobre el siniestro llegaron aproximadamente a las 19:30 horas del 5 de noviembre, momento en el que se notificó la presencia de llamas cerca de la red de ductos de Pemex . De acuerdo con la información proporcionada por los elementos de la empresa que se presentaron en el sitio, los afectados se encontraban laborando en una tarea específica de mantenimiento y remoción de combustible. El equipo de Seguridad Física estaba extrayendo el remanente de hidrocarburos que quedaba estancado en el ducto Salamanca-Guadalajara.

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Esta operación de limpieza fue necesaria debido a que el ducto había sido oficialmente cancelado el pasado 1 de octubre. La decisión de suspender el flujo de la red se tomó con el objetivo estratégico de inhibir las actividades de ordeña clandestina, un fenómeno que ha afectado la operación de la infraestructura petrolera. Sin embargo, durante la manipulación física del ducto para asegurar la extracción completa, se produjo una fuga súbita de combustible. El líquido inflamable encontró un punto de ignición desconocido, lo que desencadenó una explosión y un fuego que consumió pastizales y al menos un vehículo en la zona.

Respuesta de Emergencias y Evacuación de Víctimas

La respuesta ante la crisis fue coordinada a través del C5 estatal, entidad que gestionó el despliegue de recursos sanitarios y de extinción. Se solicitó el apoyo urgente de paramédicos tanto del SAMU Jalisco como de la unidad local de Tototlán para garantizar la atención médica inmediata en el lugar. Los bomberos, al llegar al área de maleza donde se había generado la fuga, localizaron a los cinco trabajadores heridos. Las llamas los alcanzaron directamente durante la operación, causando lesiones graves en el cuerpo, especialmente en una mujer que presentó quemaduras en el 90% de su superficie corporal.

La logística de traslado de los pacientes se realizó con rapidez para evitar complicaciones mayores. La trabajadora con el estado de salud más grave fue trasladada directamente al Hospital del IMSS en Ocotlán, donde recibió atención prioritaria. Dos de sus compañeros también fueron llevados a este mismo centro de salud pública. Por otro lado, el resto de los lesionados fueron evacuados hacia Guadalajara para ser atendidos en un hospital privado, asegurando así que todos los afectados recibieran los cuidados médicos especializados que sus heridas requerían.

Impacto en la Infraestructura Vial y Cronología

El siniestro tuvo un impacto significativo en la movilidad regional y las labores de contención. La carretera fue bloqueada en su totalidad por elementos de seguridad y emergencias mientras se trabajaba en la situación de crisis. El control del fuego, que amenazaba con extenderse, requirió la intervención continua de los cuerpos de bomberos durante cerca de cuatro horas. Este periodo de tiempo fue necesario para asegurar que las llamas no se propagaran a otras áreas cercanas ni afectaran la integridad estructural de los ductos restantes.

Finalmente, poco antes de las 22:00 horas del mismo día, se logró erradicar el fuego principal. No obstante, las labores de seguridad y monitoreo no cesaron inmediatamente. Los trabajos para prevenir riesgos residuales, como la reignición de vapores o filtraciones ocultas, se prolongaron hasta poco después de la medianoche. Esta extensión de las operaciones garantiza que la zona esté segura para la restitución del tráfico y que no haya riesgos posteriores para la comunidad de Tototlán y los operarios que trabajan en la red hidrocarburífera.