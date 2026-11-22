SOGIR reportó la evacuación de 250 personas tras un incendio en el piso 9 del edificio en Jaca y Popocatépetl. Sin heridos graves, bomberos extinguieron el fuego.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SOGIR) confirmó la evacuación inmediata de 250 personas tras registrarse un incendio en la novena planta de un edificio residencial ubicado en la intersección de la calle Jaca y la avenida Popocatépetl. Esta operación de emergencia, llevada a cabo por el personal operativo de la dependencia, se ejecutó rápidamente para garantizar la seguridad de todos los residentes del complejo, sin reportar lesionados graves hasta el momento.

Detalles de la Evacuación y Extinción

El Heroico Cuerpo de Bomberos fue el encargado de coordinar las maniobras de extinción en la zona. Aunque en su primer comunicado el fuego se ubicó inicialmente en el piso once, la autoridad ajustó su versión posterior, situando el epicentro de las llamas definitivamente en el noveno piso. El servicio concluyó con el fuego extinguido por completo, asegurando la estabilidad del inmueble y la retirada segura de los habitantes.

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La dinámica del desastre fue reportada de forma diversa por los afectados y las autoridades. Una vecina, cuyo departamento se encuentra en el piso 12, relató a N+ que el fuego se propagó con gran rapidez desde el piso de abajo. Según su testimonio, el origen pareció estar en el departamento 1104, ubicado en el nivel 11, y afirmó que en ese momento no había nadie en dicha vivienda.

La misma residente, identificada como Valencia, expresó su profundo pesar al dejar a sus gatos dentro del departamento afectado, considerando a estos animales como parte fundamental de su familia. Este caso ilustra la angustia de algunos vecinos que, a pesar de la evacuación general, tuvieron que priorizar su propia seguridad sobre la de sus mascotas debido a la velocidad con la que se desarrollaron las llamas.

Contradicciones en el Origen del Siniestro

Existen discrepancias notables respecto a la ubicación exacta del punto de origen. Mientras la bombera vecina insistió en que el fuego comenzó en la terraza del departamento 1104 del piso once, los reportes oficiales de las fuerzas de emergencia indican que el fuego comenzó en la terraza de un departamento, lo que obligó a los vecinos contiguos a buscar refugio inmediato.

Valencia aclaró que el complejo residencial está compuesto por tres torres, A, B y C, y especificó que el incendio se originó exclusivamente en la torre B. También mencionó que existían personas que seguían adentro del edificio durante el desarrollo del incidente, lo cual contrasta con la versión oficial sobre la evacuación total y coordinada de los habitantes.

Algunos testimonios indican que los habitantes fueron evacuados, aunque se perdió el rastro de varias mascotas. Sin embargo, los reportes iniciales de elementos de emergencia desalojaron a los habitantes acompañados de sus animales de compañía. Esta información choca directamente con lo narrado por Valencia, quien dejó atrás a sus gatos debido a la confusión y el pánico generados por la rapidez del incendio.

Impacto Real y Medidas de Seguridad

Como consecuencia directa del incidente, el Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que dos personas recibieron atención médica en el lugar para su valoración clínica. Afortunadamente, hasta el cierre de la información, no se reportaron personas lesionadas con gravedad, lo que permite calificar la respuesta operativa como efectiva en términos de preservación de vidas.

La SOGIR emitió una instrucción clara a la ciudadanía: evitar circular por la zona afectada y ceder el paso a las unidades de emergencia. Esta medida busca facilitar el trabajo de las brigadas y prevenir accidentes adicionales en las vías públicas alrededor de la calle Jaca y la avenida Popocatépetl en la alcaldía correspondiente.

Tras la extinción total del fuego y la finalización del servicio por parte de los bomberos, la situación se normalizó. La gestión de la crisis permitió rescatar a los residentes, aunque la tragedia personal de dejar a las mascotas atrás subraya los desafíos logísticos y emocionales que enfrentan las familias durante estas emergencias urbanas.

El caso se cerró sin mayores complicaciones de salud pública, pero sirve como recordatorio de la importancia de los protocolos de evacuación. La coordinación entre la SOGIR y el Heroico Cuerpo de Bomberos fue clave para contener el siniestro, a pesar de las confusiones iniciales sobre la planta exacta donde se originó el fuego.