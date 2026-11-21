El incendio en el Mercado Prado Norte de Lomas de Chapultepec dañó 80 de 123 locales y colapsó la techumbre; la SGIRPC coordina el apoyo a locatarios.

El incendio registrado en el Mercado Prado Norte, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dejó afectaciones en un área aproximada de mil 800 metros cuadrados. Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes 20 de noviembre de 2026.

La techumbre del inmueble quedó colapsada en su totalidad, y resultaron afectados 80 de los 123 locales que integran el mercado. De acuerdo con la SGIRPC, el fuego se originó en el área de hierbas, piñatas y plásticos, y no se reportaron personas lesionadas.

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Operativo contra el incendio del Mercado Prado

Para el combate al fuego participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), pipas de agua de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desde los primeros momentos se activaron los protocolos de atención y respuesta interinstitucional. Personal de la SGIRPC, del HCB, de la SSC, de la UGIRPC de la alcaldía Miguel Hidalgo y de Cruz Roja Mexicana se movilizó a la zona afectada.

Cada institución cumplió una función distinta dentro del operativo. Los bomberos del HCB y las pipas de SEGIAGUA se encargaron de contener el fuego, mientras que las UGIRPC de las cuatro alcaldías y la SSC apoyaron en las labores de respaldo y resguardo del área.

Myriam Urzúa Venegas recorre la zona afectada

El sábado 21 de noviembre de 2026, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, realizó un recorrido por el Mercado Prado Norte. Durante la visita sostuvo diálogo con los locatarios afectados para conocer su situación tras el incendio.

Urzúa Venegas informó que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la Secretaría de Obras (SOBSE) y las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, se dará seguimiento a las acciones de atención y apoyo necesarias para los comerciantes.

Peritaje y retiro de escombros tras el incendio

La SOBSE podrá iniciar los trabajos de limpieza y retiro de escombros una vez que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concluya el peritaje correspondiente. Hasta entonces, el área permanece sujeta a esa revisión oficial.

La fuente consultada no precisa una fecha para el inicio de la limpieza ni para la reapertura de los locales. Las autoridades señalaron que el avance de las labores dependerá de la conclusión del peritaje realizado por la FGJCDMX.