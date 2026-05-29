Incendio en empresa de maderería en Ciudad Industrial

Un fuerte incendio en una empresa de maderería en la colonia Ciudad Industrial fue controlado por los cuerpos de emergencia después de varias horas de trabajo. El fuego consumió una gran cantidad de tablas de madera y cartón, y se cree que pudo haberse originado por un corto circuito en un transformador.

Se reportó un incendio en una empresa de maderería en la colonia Ciudad Industrial , en la que cinco pipas de agua bombeaban agua para combatir las llamas.

Además, las autoridades brindaron apoyo cerrando parcialmente la circulación para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia y prevenir riesgos para los automovilistas. Según los primeros reportes, el fuego consumió una gran cantidad de tablas de madera y cartón, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del bulevar. Se cree que el incendio pudo haberse originado por un corto circuito en un transformador.

Los bomberos lograron poner a salvo a un perrito que se encontraba dentro del área afectada, aunque no presentó lesiones de gravedad. Después de varios minutos de trabajo, el incendio finalmente fue controlado por los cuerpos de emergencia





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