Incendio en Escuela Náutica Mercante en Puerto de Veracruz, 82 alumnos evacuados

El incendio originó alarmas de emergencia y afectó a alumnos y profesores de la escuela localizada en el Puerto de Veracruz.

Fueron evacuados 82 alumnos y 3 fueron trasladados para una valoración por posible intoxicaciónLas alarmas de emergencia se activaron tras el reporte de un incendio en el interior de la Escuela, Náutica Mercante, "CAP.

ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES", ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina con Paso y Troncoso en el Puerto de Veracruz. Las llamas alcanzaron una magnitud que era visible a varias cuadras del sitio, varios vecinos reportaron que el humo era visible a varios kilómetros de distancia, Las mismas autoridades de la Secretaría de Marina confirmaron que 3 personas fueron atendidas por presentar inhalación de humo, pero al mismo tiempo reportaron que no hay personas con lesiones de gravedad





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