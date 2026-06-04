Incendio en fábrica de muebles cerca del mercado de Jamaica en la Ciudad de México

Un incendio en una fábrica de muebles ubicada cerca del mercado de Jamaica en la Ciudad de México dejó a la comunidad preocupada por la seguridad de los trabajadores y la protección de los bienes de la fábrica.

La Ciudad de México se vio afectada por un incendio en una fábrica de muebles ubicada cerca del mercado de Jamaica. La conflagración se registró en la colonia Jamaicapor la conflagración.

Los servicios de emergencia trabajaron para intentar sofocar el incendio, pero las llamas continuaban extendiéndose con fuerza cerca de las 21:00 horas. El tráfico en la zona estaba paralizado para dar paso a los vehículos de emergencia. Según los primeros reportes, se trataba de una bodega usada para la fabricación de muebles. Los equipos de atención de emergencias trabajaban en el control y extinción del incendio.

La situación se mantuvo bajo control, pero la causa del incendio sigue siendo desconocida. La comunidad se mostró preocupada por la seguridad de los trabajadores y la protección de los bienes de la fábrica. La autoridad local investigó la causa del incendio y se tomó medidas para prevenir futuras conflagraciones. La ciudad se recuperó lentamente del impacto del incendio, pero la comunidad sigue recordando la importancia de la seguridad y la prevención de incendios





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