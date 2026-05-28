Incendio en internado de niñas en Kenia deja 16 muertos y 79 heridos

Un incendio en el dormitorio de la Utumishi Girls School, en Gilgil, Kenia, causó la muerte de al menos 16 estudiantes y dejó 79 heridos. Las autoridades investigan las causas y evalúan el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El suceso recuerda otros incendios mortales en escuelas de internado del país en los últimos años.

Al menos 16 estudiantes murieron y 79 personas más resultaron heridas al producirse un incendio en un dormitorio de un internado de niñas en Kenia .

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó el jueves que otras 79 personas resultaron heridas en la Utumishi Girls School, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro del país. La causa no se ha determinado aún. Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se había cumplido el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

El incendio fue reportado este jueves a las 03:30 de la madrugada, tiempo local, en la escuela de niñas Utumishi de Gilgil, una ciudad a unos 100 km al norte de Nairobi. Videos publicados en redes sociales muestran un gran incendio por la noche en uno de los edificios del internado.

Según un corresponsal en el lugar, varios padres se apresuraron aterrados en llegar a la escuela para obtener noticias de sus hijas y se concentraron en el patio del establecimiento. En otras imágenes se puede apreciar que la Policía limitó el acceso al recinto mientras los servicios de emergencia realizan tareas de búsqueda y rescate, así como a una multitud de personas congregadas en los alrededores.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro.

Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable, publicó Ruto en su cuenta de la red social X. El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, y el subdirector de la policía, Eliud Lagat, se encuentran en el lugar, indicó la policía keniana en X. El jefe de los servicios de investigación criminal (DCI), Mohammed Amin, supervisa en Gilgil la investigación preliminar sobre las causas del incendio, añadió. Por su parte, los servicios de la Cruz Roja dan apoyo psicosocial a estudiantes y familias afectados.

En Kenia muchas alumnas son internadas en este tipo de colegios donde se han producido varios incendios mortales en los últimos años. En septiembre de 2024, 21 alumnos perdieron la vida cuando un incendio arrasó su dormitorio en plena noche cerca de la ciudad de Nyeri, a unos 160 kilómetros al norte de Nairobi.

El incendio más trágico ocurrió en un centro escolar en 2001 que causó la muerte de 67 estudiantes de secundaria, en el distrito de Machakos, en el sur de Kenia. Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Kenia Internado Estudiantes Utumishi Girls School

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Suman 6 Personas Muertas por Incendio en Casa de Loma Dorada, TonaláEl incendio consumió una casa y ese mismo día, murieron cinco personas. Ahora, a la cifra, se suma una menor de tan solo seis años.

Read more »

Incendio cerca de FIPASI causa alarma en Silao; señalan daño severos al ambienteLa tarde del martes se registró un incendio de alta magnitud en un patio de almacenaje de plástico de un negocio en la carretera Irapuato-Silao

Read more »

Pemex realiza simulacro de incendio en tanque de almacenamiento en MonclovaPemex realizó un simulacro de incendio en un tanque de almacenamiento en sus instalaciones de Monclova para evaluar protocolos de emergencia y tiempos de respuesta de corporaciones municipales

Read more »

Reconoce Javier Díaz a policías que rescataron a familia de incendioDurante la reunión de seguridad, donde se reconoció a los elementos, también se acordó reforzar patrullajes y prevención rumbo a la elección

Read more »