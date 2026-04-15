Incendio en Jalisco: Dos niños mueren y un adulto herido en Atengo

Un incendio en una vivienda de la comunidad de Soyatlán del Oro, Jalisco, dejó como saldo a dos niños fallecidos y un adulto lesionado. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Un trágico incendio ocurrido la tarde del martes en una vivienda de la comunidad de Soyatlán del Oro, perteneciente al municipio de Atengo , Jalisco , dejó un saldo devastador: dos niños fallecidos y un adulto con quemaduras. El siniestro, reportado alrededor de las 14:00 horas, consumió por completo la vivienda, construida con materiales precarios, principalmente madera y láminas, y se propagó a por lo menos tres fincas vecinas. Los niños, una niña de seis años y un niño de cuatro, se encontraban solos en su habitación al momento de desatarse el fuego, mientras sus padres habían salido a realizar compras de víveres.

Los elementos de Protección Civil municipal respondieron al llamado y se dirigieron al lugar para combatir las llamas. Sin embargo, debido a la rápida y voraz expansión del fuego, no lograron rescatar con vida a los menores. El subdirector de la corporación, Álvaro Vizcarra, explicó que las características de la vivienda, construida con materiales inflamables y en condiciones precarias, influyeron significativamente en la magnitud y velocidad con la que se propagó el incendio. La estructura de la casa, ubicada en una zona rural y considerada de bajos recursos, contribuyó a que el fuego se extendiera rápidamente, imposibilitando cualquier intento de rescate.

Las investigaciones preliminares apuntan a un posible cortocircuito como la causa del siniestro, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Según relató Álvaro Vizcarra, los padres de los niños se ausentaron para adquirir alimentos, y al regresar al hogar, se encontraron con la trágica escena del incendio. Las autoridades continúan trabajando en la investigación para determinar con exactitud el origen del fuego y las circunstancias que rodearon la tragedia. La zona ha sido asegurada, y se espera que los cuerpos de los niños sean entregados a sus padres en las próximas horas, en medio del dolor y la consternación que ha provocado esta lamentable pérdida en la comunidad de Soyatlán del Oro. Se están realizando las indagaciones pertinentes para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades, si las hubiere. La comunidad se encuentra conmocionada por el suceso, brindando apoyo a los familiares de las víctimas.





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