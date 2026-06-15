Incendio en la Catedral de la Dormición de Kiev tras ataques rusos: Ucrania y Rusia se culpan mutuamente

Ucrania acusa a Rusia de provocar un incendio en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev, Patrimonio de la Humanidad, durante una oleada de misiles. Rusia niega y atribuye el daño a un misil ucraniano. La comunidad internacional y la Iglesia ortodoxa ucraniana condenan el ataque.

Ucrania responsabilizó a Rusia por un incendio en la catedral de la Dormición, uno de los principales templos del monasterio de las Cuevas de Kiev , sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El incidente ocurrió tras una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev y otras ciudades, que según autoridades ucranianas causaron daños en unos 40 puntos de la capital y dejaron heridos. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania señaló que el fuego afectó una superficie de aproximadamente mil metros cuadrados en el techo del complejo religioso, pero que los equipos lograron extinguirlo.

El presidente Volodimir Zelenski calificó el suceso como uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia y responsabilizó directamente a Moscú, instando a la comunidad internacional, especialmente a los países del G7 reunidos en cumbre, a responder con firmeza. El ministro de Exteriores, Andri Sibiga, tachó al presidente ruso Vladimir Putin de bárbaro.

La Iglesia ortodoxa ucraniana también condenó el ataque; el metropolitano Epifanio describió el templo como uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano y pidió oraciones para protegerlo. El obispo Avraami, responsable del monasterio, comentó que las primeras acciones se centraron en evacuar reliquias y objetos litúrgicos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó cualquier responsabilidad y afirmó que el incendio fue causado por el impacto de un misil de defensa aérea ucraniano, probablemente un Patriot, sobre el complejo. Moscú sostuvo que sus ataques, que incluyeron el lanzamiento de unos 70 misiles contra objetivos militares ucranianos, fueron una respuesta a los supuestos ataques terroristas de Kiev.

Rusia también denunció que fuerzas ucranianas atacaron a rescatistas en Járkov mientras atendían un incendio previo en una instalación industrial. Las defensas aéreas ucranianas informaron de la interceptación de numerosos proyectiles rusos, además de drones, en varias regiones, incluidas Moscú, Bélgorod, Briansk, Kursk y Rostov, y zonas del mar Negro, mar de Azov y Crimea, anexada en 2014





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