Un fuerte incendio ha sido reportado en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, afectando la bodega de Coque. PEMEX informa que no hay heridos hasta el momento. Este incidente revive la preocupación tras el incendio de 2026.

Un voraz incendio ha estallado en la refinería de Dos Bocas , situada en el estado de Tabasco , México, generando alarma y movilización de los servicios de emergencia. Petróleos Mexicanos ( PEMEX ) informó que el fuego se originó en la bodega de Coque , una zona crucial para el procesamiento de hidrocarburos.

Hasta el momento, y según los reportes oficiales, no se han registrado víctimas mortales ni heridos como consecuencia del siniestro, una noticia que, aunque tranquilizadora, no minimiza la gravedad de la situación y la preocupación de la población local. Videos y fotografías compartidos en redes sociales por residentes de la zona han documentado la magnitud del incendio, mostrando llamas intensas que consumen una torre de la refinería y obligando a las personas a buscar refugio ante el peligro inminente. La columna de humo negro, densa y visible a kilómetros de distancia, es un testimonio visual del alcance del fuego y de la complejidad de su control.\Este incidente representa un nuevo desafío para la seguridad y la infraestructura de la refinería de Dos Bocas, que ya ha sido objeto de atención en el pasado debido a otros eventos de similar naturaleza. La memoria del incendio del 17 de marzo de 2026, que dejó un saldo trágico de al menos cinco fallecidos, incluyendo un trabajador de PEMEX, aún está fresca en la memoria de la comunidad. En aquel entonces, las fuertes lluvias que azotaron la región fueron el detonante de una situación de emergencia, al provocar el desbordamiento de aguas aceitosas que se acumularon fuera de la barda perimetral y terminaron incendiándose. Este nuevo siniestro plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad y prevención implementadas en la refinería, así como sobre la capacidad de PEMEX para garantizar la integridad de sus instalaciones y la seguridad de sus trabajadores y de la población circundante. La situación exige una investigación exhaustiva para determinar las causas del incendio actual y para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro, poniendo en riesgo vidas y generando impactos ambientales significativos.\La respuesta de PEMEX, así como la información que se vaya generando en las próximas horas y días, serán cruciales para entender la magnitud del daño y para evaluar las acciones necesarias para controlar el fuego y minimizar sus consecuencias. La colaboración entre las autoridades locales, los cuerpos de bomberos y los equipos de emergencia de PEMEX es fundamental para extinguir el incendio y para garantizar la seguridad de la zona. Mientras tanto, la población permanece atenta a las actualizaciones y a las recomendaciones de las autoridades, esperando que la situación se normalice lo antes posible. La refinería de Dos Bocas es una instalación estratégica para el país, y cualquier incidente que afecte su funcionamiento tiene un impacto directo en la producción de petróleo y en la economía nacional. La transparencia en la información y la rápida respuesta ante la emergencia son esenciales para calmar la preocupación de la población y para demostrar la capacidad de PEMEX para enfrentar este tipo de situaciones. Para estar al tanto de los detalles de este y otros sucesos relevantes, se recomienda mantenerse informado a través de fuentes confiables, como nuestro canal de WhatsApp, donde se comparte lo más importante de México y el mundo. Una persona informada siempre tiene La Razón, y en momentos como estos, la información precisa y oportuna es vital





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