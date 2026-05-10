Incendio en Las Teresas, Guanajuato, y ataque armado en Irapuato

Guanajuato, Guanajuato - Durante la mañana del domingo 10 de mayo se registró un incendio en un inmueble en la colonia Las Teresas, a lo largo del sur de la ciudad capital. Aunque se informa una fuga de gas, los bomberos se enteraron que en realidad se trataba de un incendio y trabajaron en conjunto para su extinción. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas: únicamente lesiones físicas en vendedores de autos en un hecho delictivo ocurrido en Las Diligencias, en Irapuato.

Guanajuato, Guanajuato - Este domingo 10 de mayo, tuvo lugar un incendio en un inmueble en la colonia Las Teresas, a lo largo del sur de la ciudad capital.

Al lugar acudieron los bomberos, pero al inspeccionar el desperfecto, se descubrió que realmente se trataba de un incendio. Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, las llamas se extinguieron y se aseguró la zona, retirando después cilindros de gas de 30 kg. Por fortuna, ni personas ni vehículos resultaron lesionados. Un hecho delictivo armado contra vendedores de autos en Las Diligencias, Irapuato, solo dejó dos lesionados, pero sin ninguna persona hospitalizada





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