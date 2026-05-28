Incendio en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz: sin heridos y rápida intervención de los bomberos

Un incendio se desató en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz a las 08:15, pero gracias a la rápida activación de protocolos y la intervención del Cuerpo de Bomberos, no se registraron víctimas. Autoridades investigan la causa y reforzarán medidas de prevención.

La Secretaría de Marina informó que se produjo un incendio en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante ubicada en la ciudad de Veracruz alrededor de las 08:15 de la mañana.

Según los reportes oficiales, el fuego se originó en una zona de los alojamientos destinados a los cadetes y se detectó de inmediato gracias al sistema de alarmas internas. El personal de la institución activó los protocolos de seguridad y evacuación, logrando descongestionar los espacios y evitar cualquier tipo de lesión entre los presentes.

La pronta actuación del cuerpo docente y del personal de mantenimiento permitió que los estudiantes y el personal administrativo abandonaran el edificio de forma ordenada, sin que se registraran heridos ni daños mayores en la salud de los evacuados. En cuanto a la respuesta de los servicios de emergencia, el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Veracruz, dependiente del Ayuntamiento, se movilizó rápidamente al lugar del siniestro.

Los brigadistas lograron contener el incendio y apagar las llamas en un lapso de tiempo relativamente corto, evitando que se propagara a las áreas adyacentes de la escuela. La Secretaría de Marina destacó la eficacia y el profesionalismo de los bomberos, subrayando la importancia de la coordinación entre las distintas instancias de seguridad y rescate.

Asimismo, la autoridad marítima hizo un llamado a la ciudadanía para que obtenga información únicamente a través de los canales oficiales y evite la difusión de rumores que puedan generar pánico o confusión. Tras el incendio, se inició una investigación para determinar las causas exactas que originaron el incendio.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito eléctrico en el sistema de iluminación de los dormitorios, aunque se continuará evaluando la infraestructura eléctrica y los protocolos de mantenimiento de la escuela. La Secretaría de Marina ha anunciado que se revisarán y reforzarán los planes de prevención de riesgos en todos los centros de formación naval del país, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

Mientras tanto, la Escuela Náutica Mercante permanecerá cerrada temporalmente para la realización de inspecciones técnicas y la reparación de los daños estructurales ocasionados por el fuego. La comunidad educativa ha sido convocada a una sesión informativa donde se explicarán las medidas correctivas y se ofrecerá apoyo psicológico a los afectados, asegurando que la recuperación sea integral y que se restablezca la normalidad lo antes posible





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