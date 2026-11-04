Incendio en Metro Línea B interrumpe servicio por quema de basura

Fuego en cableado eléctrico de Metro Línea B genera cortes. Detienen a un sospechoso. RTP traslada usuarios. Espacios 420 también se ven afectados por cambios.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que este miércoles se registró un incendio al exterior que afectó el cableado eléctrico en la Línea B por lo que se presta servicio parcial.

De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, las reparaciones podría extenderse durante toda la jornada de servicio de hoy. Personal del @MetroCDMX ya trabaja en la zona y haremos todo lo posible para agilizar las labores y restablecer el servicio, escribió. El organismo indicó que el siniestro fue provocado por la quema de basura de personas en situación de calle afuera de la intersección Oceanía-Deportivo Oceanía de dicha línea.

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Detalle del incidente y corte parcial

Por esta situación, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca, externó. Unidades de @RTP_CiudadDeMex arriban al lugar para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

Detención y medidas de seguridad

Personal especializado del Metro realiza los trabajos necesarios para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad. El Metro recomendó a los usuarios tomar precauciones y seguir indicaciones del personal. Rubalvaca indicó que hay una persona detenida en relación con estos hechos. Las autoridades determinarán su responsabilidad.

Desplazamiento de puntos 420

Dos días después de que se dio fin a las actividades en el espacio de tolerancia para el consumo de marihuana, punto 420, ubicado en la Glorieta de Violeta, en Paseo de Reforma, colonia Guerrero, el lugar luce sin consumidores y con la vigilancia de al menos un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC). En un recorrido realizado la tarde del martes se constató que los consumidores de marihuana ya no usan ese espacio.

Contrario a lo registrado por EL UNIVERSAL el día lunes, donde se observó que varios fumadores seguían en ese espacio habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México en acuerdo con el colectivo La Comuna 420. Además del elemento y la patrulla de la SSC, había un trabajador de la Secretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno capitalino, que indicaba a quienes allí llegaban que ya no se podía usar el espacio para el consumo de marihuana.

Se les recuerda que este espacio ya no puede ser usado para fumar cannabis, en caso de hacerlo sería un delito por lo que se les recomienda asistir a alguno de los otros puntos habilitados como Tlaxcoaque, Plaza de la Lectura José Saramago, el Senadito o frente al Museo de la Ciudad de México, explicó. EL UNIVERSAL publicó la presencia de consumidores de marihuana durante el lunes 2 de noviembre, un día después de que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto informó que el espacio del Monumento a Simón Bolívar, debido a que sería reubicado a otro lugar.

En la glorieta sólo había algunas personas en situación de calle y algunos consumidores que no sabían de la reubicación, quienes se retiraban ante los avisos. Víctor, uno de los integrantes de La Comuna 420, encargado del espacio que fue instalado frente al Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, aseguró que se analiza que el nuevo sitio sea nuevamente en una área abierta o incluso en un lugar cerrado. Estamos en pláticas todavía, andamos viendo si es un espacio cerrado incluso, o uno abierto como el que teníamos, pero de que habrá reubicación la habrá, dijo.

Los espacios 420 que coordina La Comuna 420, el Senadito, en el cruce de Paseo de Reforma e Insurgentes; en el Congreso de la Ciudad de México; y el de la Rinconada, frente al Museo de la Ciudad de México, operaban con normalidad durante el martes 3 de noviembre. Únicamente el espacio del Senadito se modificó y se colocaron carpas más grandes.