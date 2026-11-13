Incendio en planta de Ternium en San Nicolás es contenido sin lesionados

Protección Civil Nuevo León atendió un incendio en la planta de Ternium en San Nicolás de los Garza. El siniestro fue contenido rápidamente sin causar víctimas.

La Protección Civil de Nuevo León atendió una emergencia grave por un incendio que afectó una zona industrial crítica en el municipio de San Nicolás de los Garza. La alerta se activó de manera inmediata ante la intensidad del fuego, que consumió una de las naves industriales de la empresa siderúrgica Ternium. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados entre la población ni entre los trabajadores de la instalación durante la conflagración.

Detalles del siniestro y respuesta inmediata

El fuego inició alrededor de las 22:00 horas en la Av. Universidad y Av. Los Ángeles, específicamente en la colonia Industrial Nogalar. Este sector es parte de la zona conurbada de Monterrey, una de las áreas de mayor actividad industrial en la región. De inmediato, se activó el protocolo de atención local para contener la emergencia y evitar que el fuego se propagara a estructuras vecinas.

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Fueron enviadas múltiples unidades de bomberos junto con equipos de rescate especializados para atender la emergencia en este municipio. La rapidez en la movilización de los recursos permitió asegurar la zona adyacente a la Av. Guerrero, donde se localiza la Planta Guerrero de Ternium. La empresa siderúrgica, reconocida como una de las más importantes del país, confirmó que el siniestro no representó un riesgo directo para la población circundante.

Posiciones de las partes y mitigación del riesgo

Ternium se comunicó directamente a través de sus redes sociales para detallar los primeros pasos de la contención. La empresa informó que el incendio fue atendido inicialmente por su propio personal de bomberos, quienes despejaron el área rápidamente e iniciaron las labores de mitigación del daño. Su protocolo interno funcionó eficazmente para aislar el foco del fuego antes de la llegada de refuerzos externos.

Posteriormente, ingresaron elementos de Bomberos de Nuevo León, Bomberos de Guadalupe y Protección Civil de Monterrey. Estas agencias revisaron exhaustivamente las instalaciones para garantizar la seguridad total del sitio y verificar que no hubiera focos secundarios. La coordinación entre los cuerpos de seguridad y el personal de la empresa fue fundamental para el éxito de la operación.

Impacto operativo y próximos pasos

En un comunicado oficial, la compañía siderúrgica destacó que no se registraron colaboradores afectados durante todo el proceso. Este dato refuerza la efectividad de los protocolos de seguridad interna que la organización mantiene vigentes en sus instalaciones productivas. La ausencia de víctimas humanas y materiales más allá de la nave afectada indica una gestión de crisis exitosa.

Actualmente, el incendio está completamente contenido y continúa siendo atendido por todas las unidades presentes en el lugar. Los equipos de emergencia permanecen en la zona para asegurar que no haya repunche del fuego. Los ciudadanos no deben preocuparse por riesgos inmediatos, ya que la situación está bajo control total de las autoridades competentes.